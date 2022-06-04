"Имеет место неэтичное поведение". Novatours отвечает на критику со стороны нового туроператора о негибкости и стагнации

Руководитель Join UP! Baltic Гедиминас Керис в интервью RusDelfi сказал следующее: "В Эстонии же самое маленькое число отелей - 103 - у Novatours, самого старого участника рынка. И ему хватает, он лидер рынка".

Представитель Novatours Олев Рийсберг спешит опровергнуть данные цифры.

"Туристическая компания Join UP! предоставила неверные данные относительно числа турецких отелей туроператора Novatours. В данном случае имеет место неэтичное поведение, которое ставит под сомнение вычислительные навыки представителя Join UP! Количество турецких отелей Novatours, которые мы предлагаем на побережье Анталии, является одним из самых больших на рынке, насчитывая более 250 гостиниц. Каждый год мы добавляем к нашему выбору в среднем 50 новых отелей, а в этом году мы уже обновили выбор отелей более чем на 35. Все отели, которые мы предлагаем нашим клиентам, прошли тщательную проверку и соответствуют нашим высоким стандартам качества, будь то двухзвездочный или роскошный пятизвездочный отель класса "все включено", - сообщает руководитель по маркетингу и пиару Novatours.

В интервью руководитель Join UP! Baltic также упомянул, что украинский туроператор планирует забрать 2-3% у старых участников рынка, подчеркивая, то что они "не гибкие и не дают хорошие условия - одним словом, чувствуется стагнация". Что думает Novatours о такой критике в свой адрес?