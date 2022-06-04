"Имеет место неэтичное поведение". Novatours отвечает на критику со стороны нового туроператора о негибкости и стагнации
Совсем недавно на рынок Эстонии вышла новая туристическая фирма Join UP! В интервью RusDelfi представитель компании рассказал о планах, возможностях и предложениях на этот летний сезон. Однако, рассказывая о выходе украинской турфирмы на эстонский рынок, он не преминул уколоть конкурентов. Вот что про это думает одна из ведущих туристических компаний Эстонии, много лет обслуживающая местных путешественников.
Руководитель Join UP! Baltic Гедиминас Керис в интервью RusDelfi сказал следующее: "В Эстонии же самое маленькое число отелей - 103 - у Novatours, самого старого участника рынка. И ему хватает, он лидер рынка".
Представитель Novatours Олев Рийсберг спешит опровергнуть данные цифры.
"Туристическая компания Join UP! предоставила неверные данные относительно числа турецких отелей туроператора Novatours. В данном случае имеет место неэтичное поведение, которое ставит под сомнение вычислительные навыки представителя Join UP! Количество турецких отелей Novatours, которые мы предлагаем на побережье Анталии, является одним из самых больших на рынке, насчитывая более 250 гостиниц. Каждый год мы добавляем к нашему выбору в среднем 50 новых отелей, а в этом году мы уже обновили выбор отелей более чем на 35. Все отели, которые мы предлагаем нашим клиентам, прошли тщательную проверку и соответствуют нашим высоким стандартам качества, будь то двухзвездочный или роскошный пятизвездочный отель класса "все включено", - сообщает руководитель по маркетингу и пиару Novatours.
В интервью руководитель Join UP! Baltic также упомянул, что украинский туроператор планирует забрать 2-3% у старых участников рынка, подчеркивая, то что они "не гибкие и не дают хорошие условия - одним словом, чувствуется стагнация". Что думает Novatours о такой критике в свой адрес?
"Утверждение, что эстонские туроператоры находятся в состоянии стагнации и не проявляют гибкость, очень недальновидно и показывает, что Join UP! не имеет достаточно четкого представления о рынке. К сожалению, вся точка зрения сосредоточена на обобщениях. Сектор управления выездным туризмом в Эстонии всегда был динамичным, здесь очень сложно работать без гибкости. Это особенно хорошо показали последние два года. Туроператор Novatours приложил огромные усилия для того, чтобы прямые рейсы проходили даже во время пандемии коронавируса - по-прежнему безопасно и ответственно. Novatours стал первым туроператором в Эстонии и странах Балтии, предложившим клиентам максимально гибкий выбор направлений и условий смены поездок в эпоху пандемии, а также предоставил для клиентов очень важные дополнительные услуги", - парирует Рийсберг.
Он также отмечает, что в ноябре 2020 года Novatours стал первой туристической компанией, предложившей путешественникам из стран Балтии дополнительную услугу "COVID Pause", которая позволяет им бесплатно отложить свой отпуск, если перед вылетом пассажир получит положительный результат теста на COVID-19. Позднее аналогичные услуги стали использовать и другие туроператоры.