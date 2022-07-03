В Хургаде после нападения акулы погибла вторая туристка

Тело туристки из Румынии было обнаружено в районе курорта Сахл-Хашиш через несколько часов после первого инцидента, в результате которого погибла 68-летняя гражданка Австрии. Она лишилась руки и ноги, скончавшись впоследствии от кровопотери в больнице.