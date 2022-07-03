03.07.2022, 21:19
В Хургаде после нападения акулы погибла вторая туристка(8)
ФОТО: | REUTERS
Еще одна женщина погибла после нападения акулы в Красном море в египетском городе Хургада, сообщает Meduza со ссылкой на Sky News.
Тело туристки из Румынии было обнаружено в районе курорта Сахл-Хашиш через несколько часов после первого инцидента, в результате которого погибла 68-летняя гражданка Австрии. Она лишилась руки и ноги, скончавшись впоследствии от кровопотери в больнице.
Оба нападения произошли 1 июля в пределах 600 метров друг от друга.
Из-за инцидентов во всем районе от Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй закрыты пляжи и на три дня запрещено купание, рыбалка и занятия любыми водными видами спорта.
Нападения акул в Хургаде, популярном курорте среди любителей дайвинга, считаются редкостью.