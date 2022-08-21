Глава Ryanair обрушился с критикой на аэропорты: у вас была только одна задача, но и ее вы не выполнили

Лидеры авиационной отрасли утверждают, что правительства могли бы сделать больше для поддержки сектора во время пандемии. Ситуация еще больше усугубилась, когда летом начались забастовки сотрудников многих международных авиакомпаний, поскольку рабочие требуют повышения заработной платы, чтобы справиться с ростом стоимости жизни. Так, испанские бортпроводники и пилоты Ryanair планируют бастовать четыре дня в неделю вплоть до начала января 2023 года.

Потеряв тысячи рабочих мест во время пандемии, индустрия туризма изо всех сил пытается привлечь новых работников, проводя в ускоренном темпе необходимое обучение. Но восстановить работу в том объеме, как было до пандемии, пока не удается. Аэропорты постоянно критикуют за то, что они не в состоянии обслуживать растущее число рейсов. Авиакомпании же обвиняют в том, что они делают слишком много бронирований рейсов - больше, чем они могут на самом деле выполнить.

За последние три месяца прибыль Ryanair составила 170 миллионов евро. Финансовый директор авиакомпании Ryanair отметил, что на данный момент самой большой проблемой компании являются сбои в управлении воздушным движением в Европе. "У аэропортов была одна задача - обеспечить наличие обслуживающего персонала и сотрудников службы безопасности. У них было несколько месяцев для этого. Но они с этой задачей не справились“. Он добавил, что Ryanair удалось заблаговременно укомплектовать 73 дополнительных самолета.

С критикой авиационных экспертов представители аэропортов согласны лишь частично, подчеркивая, что увеличивать штат сотрудников начали еще с конца прошлого года, но не рассчитывали, что поток пассажиров летом будет настолько масштабным.

Последние несколько месяцев в аэропортах разных стран царит хаос, тысячи пассажиров были вынуждены поменять свои летние планы из-за постоянных задержек или отмены рейсов. Главная причина всех бед - нехватка персонала. По словам Нила Сорахана, ответственность за летнюю "катастрофу" в авиационной отрасли должны нести "как аэропорты, так и отдельные правительства“.

Ryanair пришлось вести переговоры с профсоюзами после сокращения заработной платы во время пандемии. Теперь же, по словам представителей авиакомпании, соглашение удалось достичь с большей частью персонала - с предложенными условиями согласились более 80% пилотов и около 70% бортпроводников. "Мы надеемся заключить соглашения с оставшейся небольшой частью в ближайшее время“, — сказали в компании.

У Ryanair стало меньше отмен рейсов

За последние месяцы среди всех крупных европейских авиакомпаний меньше всего сбоев и отмен рейсов было у Ryanair. По данным исследовательской компании OAG, за первые шесть месяцев года Ryanair отменила 0,3% рейсов. Для сравнения: в этот же период у British Airways было отменено 3,5% рейсов, у EasyJet - 2,8%.

Как рассказал Сорахан, в день сотрудники Ryanair обслуживают более 3000 рейсов. Такое большое количество рейсов обусловлено тем, что многие люди первый раз после пандемии и снятия ограничений отправились в свой летний отпуск. Компания считает, что они могут обслуживать почти все рейсы, сводя к минимуму задержки для клиентов.

Авиакомпания заявила, что количество перевезенных ею пассажиров выросло до 45,5 млн, что на 9% больше, чем до пандемии, но прибыль в первом квартале все еще была ниже допандемийного уровня. В то же время затраты на топливо выросли на 560% до 1 млрд евро. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири отметил, что непредсказуемость цен на топливо, угроза новых штаммов коронавируса и война в Украине означают, что компания не может прогнозировать прибыль за весь год.

"Хотя мы по-прежнему надеемся, что высокие показатели вакцинации в Европе позволят авиационной и туристической отрасли полностью восстановиться и, наконец, покончить с пандемией, но мы не можем игнорировать возможность появления новых штаммов осенью 2022 года. Мы видим, что туристический сектор все еще хрупок“, — добавил он.