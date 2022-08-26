Следы динозавров, древние города, „голодные камни“. Что появилось из-под воды из-за засухи

Из-за падения уровня воды в реке Янцзы на поверхности появились три буддийских статуи, которым, как полагают археологи, может быть около 600 лет.

С июля количество осадков в бассейне Янцзы было примерно на 45% ниже нормы, а жара на юго-западе Китая будет стоять до конца августа.

Сильнейшая за 500 лет засуха в Европе привела к тому, что вода в реке Дунай спала до одного из самых низких уровней почти за столетие, обнажив остовы десятков нагруженных взрывчаткой немецких военных кораблей. Они затонули во время Второй мировой войны недалеко от сербского речного портового города Прахово.

Эти суда были среди сотен плавсредств, затопленных на Дунае черноморским флотом нацистской Германии в 1944 году, когда он отступал от советских войск.

На многих из них до сих пор есть тонны боеприпасов и взрывчатых веществ, и они представляют опасность для судоходства.

Продолжительная засуха в Ираке поставила под угрозу урожай и заставила власти страны пустить воду из водохранилища Мосул на орошение полей.

Когда воду слили, на поверхности показались руины древнего города. Археологи датируют их примерно 1400 годом до нашей эры. Руины принадлежат Закику, городу в империи Митанни, которая контролировала часть северной Сирии и Месопотамии с 1550 по 1350 годы до нашей эры.

Отсутствие дождей и продолжающаяся много дней жаркая погода вызвали засуху сразу во многих европейских странах, а в обмелевших реках на поверхность проступили тревожные предупреждения, оставленные нашими предками. Это так называемые „голодные камни“, которые видны лишь в периоды сильных засух, на них высечены послания о прошлых природных катастрофах, вызванных нехваткой воды, и связанных с этим бедствиях.

Самая старая надпись на „голодном камне“, обнаруженном в Эльбе, датирована 1616 годом, она гласит: „Если узришь меня - рыдай“.

На дне обмелевшей реки в центральном Техасе обнаружились следы динозавра возрастом 113 миллионов лет.

На прошлой неделе почти 90% территории штата накрыла экстремальная жара, которая привела к засухе.