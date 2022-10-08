ВИДЕО | В музее Ватикана турист потребовал встречи с папой римским. Когда ему отказали, он разбил две скульптуры

5 октября в музее Кьярамонти, который входит в состав музеев Ватикана и где хранится уникальная коллекция древнеримских бюстов, произошел инцидент с американским туристом, потребовавшим личной встречи с папой римским. Когда мужчине отказали, он сначала стал кричать, а потом со злости схватил одну из скульптур и швырнул ее со всей силы об пол. Через пару минут он разбил еще одну скульптуру, зацепив ее, убегая от охранников.

Все случившееся произошло в музейном зале, где на тот момент находилось почти 100 древнеримских бюстов. Всего музей Кьярамонти насчитывает около 1000 ценных экспонатов.

Как рассказал представитель музея, оба бюста пострадали, но, к счастью, не сильно. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что у одного бюста отколоты часть носа и ухо, у второго - голова. Поврежденными бюстами сейчас занимаются реставраторы.

По словам сотрудников музея, они всегда радовались, что посетителям ничего не мешает рассмотреть античные скульптуры до малейших деталей. Однако недавний инцидент наводит на мысль, что экспонаты надо обезопасить и, возможно, установить специальные стеклянные ограждения.



Это не первый случай вандализма в Вечном городе. Так, в июне этого года пьяные туристы на самокатах повредили в Риме Испанскую лестницу. Ущерб оценивается в 25 000 евро. Подробнее можно почитать ЗДЕСЬ.

А в мае этого года 37-летний турист из Саудовской Аравии решил прокатиться по Испанской лестнице на арендованной машине марки Maserati. Туристу предъявлено обвинение в нанесении ущерба культурному наследию с отягчающими обстоятельствами.