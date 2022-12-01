01.12.2022, 09:14
ФОТО | Каунас снова удивил: смотрите, как оригинально украсили ёлку в культурной столице Европы-2022
Второй по величине город Литвы в 2022 году носил титул культурной столицы Европы.
Литовские города любят удивлять необычными рождественскими елками. Так, в этом году настоящий фурор произвела столичная красавица, оформленная в виде большого торта со свечками.
Не остался в стороне и Каунас. На Ратушной площади города установлена красивая елочка, украшенная не только сотнями маленьких ярких лампочек, но и 40 звездами, а также знаками зодиака. На верхушке вовсю сияет Полярная звезда.
Рядом с елкой разместился рождественский городок. Елку в 14-ый раз наряжала художница Йоланта Шмидтене.