Таиланд ввел и тут же отменил COVID-ограничения для туристов
На прошлой неделе власти Таиланда объявили, что с 9 января 2023 всем приезжающим вновь понадобится справка о вакцинации от COVID-19. Спустя два дня было решено отказаться от этого требования.
Власти Таиланда решили отменить проверку справок вакцинации от коронавируса у прибывающих в страну туристов. Меру ввели всего два дня назад, 7 января. О новых правилах сообщил министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул. "Мера, объявленная в субботу, отменяется с сегодняшнего дня“,— заявил министр журналистам.
Предполагалось, что с 9 января все пассажиры в возрасте 18 лет и старше должны были при регистрации на рейс предъявить доказательство того, что они были вакцинированы как минимум двумя дозами вакцины. Курс вакцинации необходимо пройти не менее чем за 14 дней до начала поездки. "Новые меры необходимы, так как Таиланд является основным направлением отдыха для путешественников из многих стран, включая Китай. Таким образом ни одна конкретная страна не подвергается дискриминации, поскольку коронавирус распространяется во всех странах, а штаммы схожи“, — сказал в минувшую субботу министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвираку.
С чем связано решение отменить проверку справок вакцинации, министр не уточнил.