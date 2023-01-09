Таиланд ввел и тут же отменил COVID-ограничения для туристов

Предполагалось, что с 9 января все пассажиры в возрасте 18 лет и старше должны были при регистрации на рейс предъявить доказательство того, что они были вакцинированы как минимум двумя дозами вакцины. Курс вакцинации необходимо пройти не менее чем за 14 дней до начала поездки. "Новые меры необходимы, так как Таиланд является основным направлением отдыха для путешественников из многих стран, включая Китай. Таким образом ни одна конкретная страна не подвергается дискриминации, поскольку коронавирус распространяется во всех странах, а штаммы схожи“, — сказал в минувшую субботу министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвираку.