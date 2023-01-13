Барселона увеличивает туристический налог — вот сколько вам придется заплатить за поездку туда в 2023 году

Насколько высок туристический налог в Барселоне?

Барселона является самым посещаемым городом Испании и продолжает бороться с чрезмерным туризмом. Приезжающие в нее туристы должны платить как региональный туристический налог, так и общегородской сбор. Городская надбавка варьируется в зависимости от типа размещения (отели, хостелы, Airbnb и т.д.) и взимается только с официального туристического жилья.

Для гостей, арендующих жилье, налог за ночь составляет 4 евро, из которых 2,25 евро идут в бюджет региона и 1,75 евро в городской бюджет. Те, кто останавливается в пятизвездочном отеле, также платят городу 1,75 евро, а вот региональный налог увеличивается до 3,50 евро. Пассажиры круизных судов, проводящие более 12 часов в городе, платят 3 евро региону и 1,75 евро городу.



Сколько составит туристический налог в Барселоне в 2023 году?

Но в ближайшем будущем эти цифры изменятся в сторону увеличения. Это произойдет в течение двух лет, при этом первое увеличение запланировано уже на 1 апреля 2023 года.

После этой даты посетителям города придется платить 2,75 евро вместо 1,75 евро — налог увеличится на 1 евро за ночь. Второе повышение произойдет в следующем году, 1 апреля 2024 года, когда плата вырастет до 3,25 евро.

Это означает, что гости пятизвездочного отеля будут платить в общей сложности 6,75 евро за ночь — 47,25 евро с человека за неделю проживания.

Почему в Барселоне вообще есть туристический налог?

Власти Барселоны заявили, что повышение туристического налога направлено на привлечение „качественного туризма“, а не на большое количество посетителей. Город посещает в среднем 32 миллиона посетителей в год, многие из которых прибывают на круизных лайнерах.

В прошлом году каталонская столица ввела новые меры, направленные на то, чтобы уменьшить проблемы, возникающие в городе из-за проведения организованных экскурсий, включая ограничения шума и уменьшения размеров групп туристов.