Почему Ryanair отменяет рейсы в Эстонию? Таллиннский аэропорт значительно поднял сборы, но утверждает, что причина кроется в другом

В декабре прошлого года из графика авиакомпании Ryanair исчезли прямые рейсы из Таллинна в Эдинбург и Ливерпуль. Этой весной Ryanair закроет еще семь авиалиний из Таллиннского аэропорта. Ранее Wizzair также объявила о закрытии маршрута из Эстонии в Венецию. По словам члена правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, все эти линии были закрыты из-за низкой окупаемости. Со всеми пассажирами, купившими билет, свяжутся сами авиакомпании.