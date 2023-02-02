02.02.2023, 07:00
Почему Ryanair отменяет рейсы в Эстонию? Таллиннский аэропорт значительно поднял сборы, но утверждает, что причина кроется в другом(4)
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Этой весной будет закрыт целый ряд прямых рейсов из Таллинна. Хотя Таллиннский аэропорт увеличил свои сборы на 30%, его представитель не видит в повышении цен связи с закрытием маршрутов.
В декабре прошлого года из графика авиакомпании Ryanair исчезли прямые рейсы из Таллинна в Эдинбург и Ливерпуль. Этой весной Ryanair закроет еще семь авиалиний из Таллиннского аэропорта. Ранее Wizzair также объявила о закрытии маршрута из Эстонии в Венецию. По словам члена правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, все эти линии были закрыты из-за низкой окупаемости. Со всеми пассажирами, купившими билет, свяжутся сами авиакомпании.