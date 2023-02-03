Ryanair обвиняет Таллиннский аэропорт в закрытии авиалиний: это безрассудное решение происходит за счет жителей Эстонии

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, закрытые линии имели низкую рентабельность, а обширный захват рынка, начавшийся после пандемии, показал, что не все маршруты являются устойчивыми. Имеет место также большая конкуренция за обслуживание многих направлений, например, между Ryanair и Wizzair. „В какой-то момент им приходится принимать экономические решения“, — признал Пяргмяэ.

Он пояснил, что еще летом было инициировано изменение тарифов, в ходе которого сборы аэропорта увеличились на 30%. При этом Пяргмяэ отметил, что повышение сборов не повлияло бы на обслуживание маршрута, а причины закрытия линий следует искать в другом, ведь для рейсов Ryanair действовала скидка, распространяющаяся и на текущий год.

В то же время министр экономики Рийна Сиккут подтвердила, что Ryanair был единственным из 15 перевозчиков, который возражал против повышения сборов Таллиннского аэропорта.

Размер сборов аэропорта не менялся десять лет

Рийна Сиккут пояснила, что повышение тарифов не распространялось на многие направления, в том числе Биллунд, Нюрнберг и другие маршрутные линии Ryanair, а авиакомпания получала скидку на общий объем, которая применялась бы и в будущем. „Поэтому у авиакомпании все же есть несколько причин для изменения количества направлений, и эти изменения напрямую и только с повышением сборов“, - сказала министр.

По ее словам, ожидания владельца от Таллиннского аэропорта остались прежними: обеспечение наилучшего авиасообщения, а также прибыльная и эффективная деятельность компании.