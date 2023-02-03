Ryanair обвиняет Таллиннский аэропорт в закрытии авиалиний: это безрассудное решение происходит за счет жителей Эстонии(9)
На этой неделе стало известно, что Ryanair прекращает осуществлять прямые рейсы по 7 направлениям с вылетом из Таллинна. Таллиннский аэропорт заявил, что данное решение никак не связано с повышением местных сборов и тарифов. Однако представитель авиакомпании говорит об обратном - лоукостер не согласился с повышением сборов главного эстонского аэропорта.
В конце марта, когда вступит в силу летний план полетов Ryanair, из графика пропадут семь регулярных прямых рейсов из Таллинна.
По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, закрытые линии имели низкую рентабельность, а обширный захват рынка, начавшийся после пандемии, показал, что не все маршруты являются устойчивыми. Имеет место также большая конкуренция за обслуживание многих направлений, например, между Ryanair и Wizzair. „В какой-то момент им приходится принимать экономические решения“, — признал Пяргмяэ.
Он пояснил, что еще летом было инициировано изменение тарифов, в ходе которого сборы аэропорта увеличились на 30%. При этом Пяргмяэ отметил, что повышение сборов не повлияло бы на обслуживание маршрута, а причины закрытия линий следует искать в другом, ведь для рейсов Ryanair действовала скидка, распространяющаяся и на текущий год.
В то же время министр экономики Рийна Сиккут подтвердила, что Ryanair был единственным из 15 перевозчиков, который возражал против повышения сборов Таллиннского аэропорта.
Размер сборов аэропорта не менялся десять лет
Рийна Сиккут пояснила, что повышение тарифов не распространялось на многие направления, в том числе Биллунд, Нюрнберг и другие маршрутные линии Ryanair, а авиакомпания получала скидку на общий объем, которая применялась бы и в будущем. „Поэтому у авиакомпании все же есть несколько причин для изменения количества направлений, и эти изменения напрямую и только с повышением сборов“, - сказала министр.
По ее словам, ожидания владельца от Таллиннского аэропорта остались прежними: обеспечение наилучшего авиасообщения, а также прибыльная и эффективная деятельность компании.
„Безусловно, трудно принимать решение, которое разом учитывало бы и краткосрочную, и долгосрочную перспективу. Да, важно увеличивать количество направлений и частоту рейсов, но расходы аэропорта также должны быть покрыты в долгосрочной перспективе. Таллиннский аэропорт уже объяснил, что компания не повышала сборы аэропорта около десяти лет, и эти сборы остаются ниже, чем в основных аэропортах соседних стран“, — рассказала Сиккут.
Департамент конкуренции не координирует и не регулирует сборы аэропорта, но роль департамента в данном случае заключается в осуществлении надзорной процедуры в спорах, связанных с этими сборами. По словам главы юридического отдела департамента Марека Пийроя, в настоящее время ведомство проводит надзорную процедуру по жалобе Ryanair, окончательное решение по ней должно быть принято в апреле.
„Департамент конкуренции считает изменение ставок полностью или частично обоснованным, и в соответствии с решением Департамента конкуренции AS Tallinna Airport опубликует размеры новых сборов на своем веб-сайте и может ввести их в действие через две недели после опубликование новых тарифов“, - сказал Пийроя.
Ryanair принял решение на основе повышения сборов аэропорта
Ryanair объявил сегодня, что на 35% сокращает свое летнее расписание, отменив прямые рейсы из Таллинна в 7 городов (включая Дублин, Мальту и Неаполь), а также сократив рейсы в Берлин. „Эти сокращения являются прямым следствием нелогичного решения Таллиннского аэропорта о чрезмерном поднятии сборов на 33%“, — заявили в авиакомпании.
„Этой огромной потери авиалиний можно было бы полностью избежать, если бы Таллиннский аэропорт не решил поднять свои сборы“, — сказал представитель Ryanair. Авиакомпания считает, что новые опрометчивые сборы чрезвычайно высоки и ставят Таллинн, главный аэропорт Эстонии, в невыгодное и неконкурентоспособное положение по сравнению с его европейскими коллегами, которые снижают сборы для восстановления и расширения авиасообщения после пандемии. В то же время безрассудное решение Таллинна поднять сборы на 33% обосновывает появление огромных проблем и наносит ущерб эстонскому туризму, сообщению, трафику и рабочим местам, о чем свидетельствуют эти летние сокращения“, - отмечает представитель Ryanair.
Авиакомпания призывает отказаться от повышения сборов
Ryanair призывает Таллиннский аэропорт и регулирующий орган изменить свою стратегию чрезмерных сборов, которые наносят ущерб авиасообщению и рабочим местам, и сосредоточиться на снижении затрат, что позволило бы таким авиакомпаниям, как Ryanair, развивать туризм и способствовать появлению новых рабочих мест в регионе.