Снова проблемы? Еще один рейс Smartlynx задерживается уже на 6 часов

Сегодня утром, в 06:45, из Таллиннского аэропорта в солнечную Анталию должен был вылететь самолет авиакомпании Smartlynx. Однако по техническим причинам рейс был отложен. На данный момент вылет назначен на 12:00, задержка составляет более 6 часов.

"Вылет был назначен на раннее утро. Мы практически не спали ночью, как и положено, прибыли в аэропорт за 2 часа до назначенного времени, а теперь наматываем круги в зоне ожидания. Сказали подождать до 12 дня, но уверенности в том, что улетим, нет. Да и страшно теперь немного. Что это за технические причины задержки рейса?“ - жалуется один из пассажиров.

Похожая ситуация с задержкой рейса Таллинн-Анталия авиакомпании Smartlynx случилась и вчера. Самолет вылетел из столичного аэропорта в 6:40 утра, сделал несколько кругов надо Суурупи, после чего вернулся в аэропорт. В итоге пассажиры ждали нового вылета более 6 часов.

Пресс-секретарь SmartLynx Агия Кола-Канка подтвердила, что рейс MYX537 был задержан по техническим причинам. „Безопасность наших пассажиров является нашим главным приоритетом, и мы неустанно работаем над тем, чтобы предоставлять нашим клиентам самые лучшие и безопасные услуги. Мы приносим извинения за причиненные пассажирам неудобства и примем все необходимые меры, чтобы доставить пассажиров в пункт назначения безопасно и в кратчайшие сроки“, - сказала она.