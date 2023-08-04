Нашелся! "Трубочист“ вернулся на прежнее место в Старом городе Таллинне

Скульптура маленького трубочиста находится около кафе Kofeman (Kullassepa 4). Рядом с ней установлена небольшая табличка: „Посвящается таллиннцам, которые любят хороший кофе“. По задумке, каждый желающий может бросить в шляпу трубочиста монетку-другую. Те же, кто не может сам оплатить себе кофе, может взять из шляпы пару монет и насладиться бодрящим напитком.

Маленький „трубочист“ сразу полюбился как местным жителям, так и туристам, став новой достопримечательностью Таллинна. Однако это не остановило компанию молодых людей, которые в ночь с 23 на 24 июля скульптуру украли. На записях камер наблюдения видно, как сначала они просто фотографировались с "трубочистом“, а после один из них открутил скульптуру от постамента и ушел с ней в неизвестном направлении.

На следующее же утро о краже „трубочиста“ сообщили работники кафе. Новость мгновенно разнеслась по соцсетям и эстонским СМИ. В результате широкой огласки уже через день неизвестные подкинули похищенную скульптуру к кафе. На этой неделе полиция сообщила, что им удалось установить личность молодого человека, похитившего скульптуру. „В ближайшее время он явится для дачи показаний“, - отметили в Пыхьяской префектуре.

2 августа в торжественной обстановке Тауно Кангро установил скульптуру на прежнем месте. "Добро пожаловать домой“, - сказали работники кафе Kofeman. Надеемся, что это последнее приключение маленького трубочиста.