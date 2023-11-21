Магия Рождества: лучшие рождественские ярмарки по всей Эстонии(1)
Считанные дни остаются до начала рождественского периода. Совсем скоро города наполнятся праздничной атмосферой, зажгутся тысячи огоньков, на главных площадях появятся пушистые елочки и распахнут свои двери рождественские рынки.
Рождество - это время чудес. Стоит только увидеть снег, сияющую на елке гирлянду, почувствовать аромат глинтвейна, мандаринов и пипаркооков, как сразу хочется с головой окунуться в сказочную атмосферу приближающихся праздников. В Эстонии за праздничным настроением далеко ходить не надо - нужно всего лишь дойти до любого рождественского рынка. А в нашей стране их видимо-невидимо. Рассказываем, где и когда открываются самые известные эстонские рождественские ярмарки.
Таллинн
Таллинский рождественский рынок на Ратушной площади
C 1 декабря 2023 по 07 января 2024, с 10:00 до 20:00
Из года в год Таллиннский рождественский рынок входит в ТОП-10 самых красивых рождественских ярмарок в Европе. Здесь вы можете насладиться атмосферой приближающихся праздников, сфотографироваться у красиво украшенной елки и даже заглянуть в гости к самому Деду Морозу. На рынке представлен широкий выбор изделий ручной работы и эстонских рождественских блюд от кровяной колбасы и кислой капусты до рождественского печенья, а также согревающих тело рождественских напитков. Самых маленьких порадуют карусели, а сердце согреет разнообразная рождественская программа.
Рождественский рынок в квартале Ротерманни
Торжественное открытие в пятницу, 1 декабря, в 16:00.
С 1 декабря 2023 по 6 января 2024, с 11:00 до 22:00. Рынок не работает 1 января 2024.
Главной особенностью рынка станет широко представленный спектр рождественских вкусов со всего мира, а также насыщенная программа мероприятий и развлечений для всей семьи. Кроме того, впервые в нашу страну прибудет традиционный рождественский грузовик Coca-Cola, с которым можно будет ознакомиться на площади у Apollo kino Coca-Cola Plaza в квартале Ротерманни.
В программе рождественской ярмарки квартала Ротерманни представлены мероприятия для детей и взрослых, в том числе визит Лотте, изготовление пряничных домиков, изготовление ледяных скульптур, кулинарные мастер-классы от журнала „Oma Maitse“ (с эст. „Свой вкус“), конкурс рождественских коктейлей, световое шоу, выступления певческих хоров и многое другое. На рождественской ярмарке в квартале Ротерманн пройдут презентации рождественских блюд от ведущих шеф-поваров и барменов Эстонии. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.
Благотворительная рождественская ярмарка в Нымме
2 декабря
Благотворительная рождественская ярмарка в Нымме пройдет в субботу, 2 декабря 2023 года, на улице Яама, на участке между поликлиникой и парком Нымме эма. Здесь можно будет приобрести товары ручной работы, а также продукты питания от местных производителей. Для самых маленьких будет открыт мини-зоопарк, где можно будет посмотреть зверей и покататься на пони.
Разумеется, рождественскую ярмарку посетит Дед Мороз. Рождественский концерт дадут Аннели Отт и Рейн Контсон.
Рождественская страна в Пирита
Воскресенье, 3 декабря 2023 – парк Меривялья
Воскресенье, 10 декабря 2023 – парк Пирита-Козе
Воскресенье, 17 декабря - развалины монастыря Святой Бригитты
Посетителей ждет развлекательная программа, концерты и, конечно же, рождественский рынок, где можно будет купить рождественские подарки или подкрепиться глинтвейнов и традиционной рождественской уличной едой. Малышей будет ждать Дед Мороз.
Рождественский рынок Хааберсти
15 декабря, с 15:00 до 18:00
15 декабря в Хааберсти на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ состоится зимний концерт и ярмарка, на которой будут продавать изделия местных мастеров и рукодельниц, также гостей ждут гастрономические изыски. Кроме того, в амфитеатре на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ состоится зажигательный концерт, главными звездами которого будут популярная в 70-е годы прошлого века группа Baccara.
Рождественский рынок Мустамяэ
16 декабря, с 12:00 до 17:00 в парке Мянни.
Посетителей ждет большая развлекательная программа в течение всего дня. В 16:00 на сцене выступят Таня Михайлова-Саар и Микк Саар.
Тарту
Рождественский городок на Ратушной площади
С 3 декабря 2023 по 7 января 2024, с 10:00 до 22:00.
Сказочную атмосферу создадут роскошная елка, каток, карусели и небольшие стеклянные павильоны, где можно будет купить ароматный глинтвейн или оригинальный сувенир ручной работы.
9 декабря в 13:00 на Ратушной площади пройдет Тартуский зимний День танца, на котором соберутся около 800 любителей народных танцев.
Рождественская ярмарка в Тартуском выставочном центре
С 1 по 3 декабря 2023 года, пятница-суббота с 10:00 до 18:00, в воскресенье с 10:00 до 16:00.
Рождественская ярмарка – идеальное мероприятие, где вы можете заранее купить первые рождественские подарки и провести прекрасный день со своей семьей. Здесь каждый сможет найти идеи для подарков, ведь торговцы представят большой выбор продуктов питания, напитков, органических продуктов, косметики, товаров для здоровья, а также изделия ручной работы, игрушки, одежду, украшения и книги.
Рождественский рынок в Эстонском национальном музее (Muuseumi tee 2, Тарту)
9 декабря (с 10:00 до 18:00) и 10 декабря (с 10:00 до 16:00). На рынке свой товар представят 145 продавцов со всех уголков нашей страны. А в воскресенье гостей будет развлекать ансамбль Lõõtsavägilased.
Нарва
C 23 декабря по 26 декабря 2023 с 12:00 до 18:00
В этом году „Рождественская деревня“ расположится перед зданием отреставрированной Нарвской ратуши, на Ратушной площади. „Рождественская деревня“ - это место, где разместится домик Деда Мороза, сувенирная ярмарка, контактный зоопарк, рождественское кафе. Программа каждого дня будет наполнена веселыми развлечениями, представлениями, конкурсами и мастер-классами.
В волшебной рождественской деревне, украшенной живыми елями, можно посетить домик Деда Мороза, купить у местных торговцев изделия ручной работы, сладости и рождественские подарки. Праздничной атмосферы добавит и рождественское кафе, а малыши смогут поиграть с гномами и погладить животных. Каждый день в программе весёлые игры и новые развлечения для всей семьи!
Пярнумаа
Пярну
16 и 17 декабря в Пярну на площади Независимости будет работать „Рождественская деревня“. Приходите и примите участие в увлекательной культурной программе и насладитесь духом Рождества! Дед Мороз со своими помощниками уже ждут гостей, откроются кафе и ярмарка. Для детей тоже будет немало развлечений.
Лоттемаа
Рождество в Lottemaa – любимое развлечение эстонских детей. В этом тематическом парке недалеко от Пярну воссоздана деревня, в которой собачка-изобретательница Лотте живет со своими друзьями. Под Рождество Lottemaa превращается в зимнюю страну чудес, где рождественские украшения освещают дома, сады и лесные дорожки парка. В этом году Рождество в Lottemaa проходит 16, 25 декабря и 5 января 2024 (идеально сочетается с Рождественской деревней в Пярну!).
Семейные дни на хуторе Дедa Морозa в Корстна
26 декабря, с 12:00 до 16:00
Дед Мороз, лошади и гномики в рождественской суете. Заглянем в башню-кладовую тайных дел Деда Мороза. В рождественской кухне приготовим пряные печенья, а в горнице будем мастерить рождественские подарки. Прокатимся на санях, запряженных лошадьми из конюшни Деда Мороза, и погладим пони. Подружимся с животными хутора – зайцами, козами, овцами. В амбаре, где живёт один паучок, копошатся гномики.
Подробнее ЗДЕСЬ.
Хийумаа
9 декабря по всему острову Хийумаа откроются кафе, предлагающие глинтвейн! В уютных кафе во всех уголках Хийумаа вас будет ждать кружка горячего глинтвейна, вкусные булочки с корицей, пикантный тыквенный суп, горячий шоколад и много других аппетитных предложений.
Среди организаторов кафе, предлагающих глинтвейн, будет много смелых энтузиастов, которые в повседневной жизни не занимаются общественным питанием, тайных поваров-любителей, необыкновенно вкусными блюдами которых обычно могут наслаждаться только самые близкие люди.
Сааремаа
Рождественский рынок будет открыт в самом сердце Курессааре. Гостей ждут мастер-классы, концерты, большой выбор рождественских товаров, праздничное настроение и веселые гномы.
Рынок будет работать:
Воскресенье, 3 декабря, 14:00-19:00
Суббота, 9 декабря, 10:00-15:00
Суббота, 16 декабря, 10:00-15:00
Пятница, 22 декабря (ночной рождественский рынок), 14:00-21:00
Суббота, 23 декабря, 10:00-15:00
Рождественский рынок в замке Алатскиви
2 декабря с 10:00 до 16:00
Залы на первом этаже замка снова станут местом продажи товаров рукоделия и рождественской еды. На втором этаже, в зале музея Тубина пройдут различные концерты. В подвале откроет свои двери кафе, ремесленные мастерские и игровая комната для детей.
Выру
8 и 9 декабря Выру наполнится не только рождественской атмосферой, но и всеобщим весельем. На рынке, который впервые будет открыт два дня, можно будет насладиться рождественской музыкой, посмотреть выступления местных коллективов, сфотографироваться с гномиками и Дедом Морозом, купить подарки и попробовать вкусные блюда.
Рынок будет работать 8 декабря с 17.00 до 22.00, 9 декабря - с 10.00 до 15.00. Подробнее ЗДЕСЬ.
9 декабря в 16:00 на центральной площади Выру пройдет зимний фестиваль танцев. Подробнее ЗДЕСЬ.