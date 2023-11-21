Магия Рождества: лучшие рождественские ярмарки по всей Эстонии

В программе рождественской ярмарки квартала Ротерманни представлены мероприятия для детей и взрослых, в том числе визит Лотте, изготовление пряничных домиков, изготовление ледяных скульптур, кулинарные мастер-классы от журнала „Oma Maitse“ (с эст. „Свой вкус“), конкурс рождественских коктейлей, световое шоу, выступления певческих хоров и многое другое. На рождественской ярмарке в квартале Ротерманн пройдут презентации рождественских блюд от ведущих шеф-поваров и барменов Эстонии. Более подробно читайте ЗДЕСЬ .

Главной особенностью рынка станет широко представленный спектр рождественских вкусов со всего мира, а также насыщенная программа мероприятий и развлечений для всей семьи. Кроме того, впервые в нашу страну прибудет традиционный рождественский грузовик Coca-Cola, с которым можно будет ознакомиться на площади у Apollo kino Coca-Cola Plaza в квартале Ротерманни.

Торжественное открытие в пятницу, 1 декабря, в 16:00. С 1 декабря 2023 по 6 января 2024, с 11:00 до 22:00. Рынок не работает 1 января 2024.

Из года в год Таллиннский рождественский рынок входит в ТОП-10 самых красивых рождественских ярмарок в Европе. Здесь вы можете насладиться атмосферой приближающихся праздников, сфотографироваться у красиво украшенной елки и даже заглянуть в гости к самому Деду Морозу. На рынке представлен широкий выбор изделий ручной работы и эстонских рождественских блюд от кровяной колбасы и кислой капусты до рождественского печенья, а также согревающих тело рождественских напитков. Самых маленьких порадуют карусели, а сердце согреет разнообразная рождественская программа.

Рождество - это время чудес. Стоит только увидеть снег, сияющую на елке гирлянду, почувствовать аромат глинтвейна, мандаринов и пипаркооков, как сразу хочется с головой окунуться в сказочную атмосферу приближающихся праздников. В Эстонии за праздничным настроением далеко ходить не надо - нужно всего лишь дойти до любого рождественского рынка. А в нашей стране их видимо-невидимо. Рассказываем, где и когда открываются самые известные эстонские рождественские ярмарки.

9 декабря в 13:00 на Ратушной площади пройдет Тартуский зимний День танца , на котором соберутся около 800 любителей народных танцев.

Сказочную атмосферу создадут роскошная елка, каток, карусели и небольшие стеклянные павильоны, где можно будет купить ароматный глинтвейн или оригинальный сувенир ручной работы.

С 3 декабря 2023 по 7 января 2024, с 10:00 до 22:00.

Посетителей ждет большая развлекательная программа в течение всего дня. В 16:00 на сцене выступят Таня Михайлова-Саар и Микк Саар.

15 декабря в Хааберсти на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ состоится зимний концерт и ярмарка, на которой будут продавать изделия местных мастеров и рукодельниц, также гостей ждут гастрономические изыски. Кроме того, в амфитеатре на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ состоится зажигательный концерт, главными звездами которого будут популярная в 70-е годы прошлого века группа Baccara.

Посетителей ждет развлекательная программа, концерты и, конечно же, рождественский рынок, где можно будет купить рождественские подарки или подкрепиться глинтвейнов и традиционной рождественской уличной едой. Малышей будет ждать Дед Мороз.

Благотворительная рождественская ярмарка в Нымме пройдет в субботу, 2 декабря 2023 года, на улице Яама, на участке между поликлиникой и парком Нымме эма. Здесь можно будет приобрести товары ручной работы, а также продукты питания от местных производителей. Для самых маленьких будет открыт мини-зоопарк, где можно будет посмотреть зверей и покататься на пони.

С 1 по 3 декабря 2023 года, пятница-суббота с 10:00 до 18:00, в воскресенье с 10:00 до 16:00.

Рождественская ярмарка – идеальное мероприятие, где вы можете заранее купить первые рождественские подарки и провести прекрасный день со своей семьей. Здесь каждый сможет найти идеи для подарков, ведь торговцы представят большой выбор продуктов питания, напитков, органических продуктов, косметики, товаров для здоровья, а также изделия ручной работы, игрушки, одежду, украшения и книги.



Рождественский рынок в Эстонском национальном музее (Muuseumi tee 2, Тарту)

9 декабря (с 10:00 до 18:00) и 10 декабря (с 10:00 до 16:00). На рынке свой товар представят 145 продавцов со всех уголков нашей страны. А в воскресенье гостей будет развлекать ансамбль Lõõtsavägilased.

Нарва

C 23 декабря по 26 декабря 2023 с 12:00 до 18:00

В этом году „Рождественская деревня“ расположится перед зданием отреставрированной Нарвской ратуши, на Ратушной площади. „Рождественская деревня“ - это место, где разместится домик Деда Мороза, сувенирная ярмарка, контактный зоопарк, рождественское кафе. Программа каждого дня будет наполнена веселыми развлечениями, представлениями, конкурсами и мастер-классами.

В волшебной рождественской деревне, украшенной живыми елями, можно посетить домик Деда Мороза, купить у местных торговцев изделия ручной работы, сладости и рождественские подарки. Праздничной атмосферы добавит и рождественское кафе, а малыши смогут поиграть с гномами и погладить животных. Каждый день в программе весёлые игры и новые развлечения для всей семьи!



Пярнумаа

Пярну

16 и 17 декабря в Пярну на площади Независимости будет работать „Рождественская деревня“. Приходите и примите участие в увлекательной культурной программе и насладитесь духом Рождества! Дед Мороз со своими помощниками уже ждут гостей, откроются кафе и ярмарка. Для детей тоже будет немало развлечений.

Лоттемаа