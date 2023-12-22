Мексиканец о трагедии с эстонской туристкой: „То, что произошло - ненормально. Возможно, это была схватка между картелями“

20 декабря RusDelfi написал о трагедии c эстонской туристкой в Мексике. Мы попросили мексиканца Карлоса прокомментировать ситуацию и объяснить, насколько это типичное для Мексики событие, а также рассказать, как понять, в какой местности туристам находиться безопасно, а куда лучше не соваться.