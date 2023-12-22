22.12.2023, 17:54
Мексиканец о трагедии с эстонской туристкой: „То, что произошло - ненормально. Возможно, это была схватка между картелями“(2)
ФОТО: | REUTERS
20 декабря RusDelfi написал о трагедии c эстонской туристкой в Мексике. Мы попросили мексиканца Карлоса прокомментировать ситуацию и объяснить, насколько это типичное для Мексики событие, а также рассказать, как понять, в какой местности туристам находиться безопасно, а куда лучше не соваться.
В четверг 15 декабря, в городе Тулуме, в эстонку Нору и ее друзей, выстрелили из-за забора. Двое людей скончались на месте. Нора выжила и находится в больнице.
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