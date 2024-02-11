Эта европейская авиакомпания взвешивает пассажиров: Имеете ли вы право сказать „нет“?(6)
В понедельник одна из европейских авиакомпаний начала предлагать пассажирам „взвешиваться“ перед полетом. Финская авиакомпания Finnair просит пассажиров в аэропорту Хельсинки добровольно встать на весы у выхода на посадку. Компания надеется, что эта мера поможет оценить вес самолета перед взлетом.
Хотя авиакомпания уже попросила 800 пассажиров добровольно взвеситься, некоторые путешественники выразили опасения по поводу „бодишейминга“ и финансовых штрафов в зависимости от веса.
Так зачем авиакомпаниям взвешивать клиентов и есть ли у вас право отказаться?
Почему авиакомпании взвешивают пассажиров?
Finnair подчеркивает, что взвешивание проводится для повышения безопасности полетов и не будет использоваться для наказания пассажиров – процесс анонимный, имена и номера брони не записываются.
У каждого самолета есть установленный максимальный вес, превышение которого небезопасно для полетов. Авиакомпании могут либо использовать официальные данные Агентства авиационной безопасности Европейского союза (EASA), чтобы определить, сколько весит самолет, либо проводить собственные стандартные измерения веса.
Finnair выбрала последний вариант, поскольку он дает более точное представление о текущем весе пассажиров и ручной клади, но органы безопасности требуют, чтобы исследование обновлялось каждые пять лет.
„Мы надеемся, что и в этот раз у нас будет хорошая выборка добровольцев, как деловых людей, так и туристов, чтобы мы могли получить максимально точную информацию для важных расчетов баланса“, – говорит Сату Муннукка, руководитель отдела наземных процессов Finnair.
„Нам понадобятся данные как за зимний, так и за летний сезон – в зимний сезон люди обычно носят более тяжелую одежду, что влияет на вес“, – добавляет пресс–секретарь Finnair Пяйвит Таллквист.
Авиакомпания продолжит эту схему до мая, после чего отправит свои данные в финское агентство транспорта и связи Traficom, чтобы они легли в основу расчетов баланса и загрузки самолетов со следующего года до 2030 года.
Последний раз Finnair проводила взвешивание в 2017 году – и это не единственная авиакомпания, которая так поступает.
В конце прошлого года Korean Air объявила, что будет взвешивать пассажиров в международном аэропорту Кимпхо, а Air New Zealand сделала то же самое в июне для пассажиров, вылетающих из аэропорта Окленда на международных рейсах.
Имеете ли вы право отказаться от взвешивания в авиакомпании?
Введение взвешивания для пассажиров самолетов вызвало много споров – авиакомпания Korean Air была вынуждена отказаться от обязательной процедуры после критики со стороны общественности.
Если вы путешествуете с Finnair в ближайшие несколько месяцев, то не обязаны становиться на весы, подчеркивает Кейт Станифорт, руководитель отдела маркетинга Travel Republic.
Пассажиры, летающие с Finnair, должны знать, что эти „взвешивания“ являются добровольными, и они не должны чувствовать давления, чтобы принять в них участие“, – говорит она.
„Однако, решив пройти взвешивание, пассажиры могут быть уверены, что информация остается анонимной, и только агент по обслуживанию клиентов, работающий на пункте измерения, может увидеть общий вес“.
Единственная личная информация, которая записывается – это общий вес клиента и ручной клади, его возраст, пол и класс поездки. Никакой информации, которая позволила бы идентифицировать участников, не собирается.
„У авиакомпаний есть возможность использовать средние значения веса, предоставленные авиационными властями, или собирать собственные данные, как это делает Finnair“, – добавляет Станифорт.
Учитывая споры, разгоревшиеся вокруг этой темы, когда люди обвиняли авиакомпанию в „бодишейминге“, а также реакцию в социальных сетях, другие авиакомпании, возможно, не решатся последовать этому примеру и предпочтут использовать средние показатели, предоставленные властями“.