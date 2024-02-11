Эта европейская авиакомпания взвешивает пассажиров: Имеете ли вы право сказать „нет“?

Хотя авиакомпания уже попросила 800 пассажиров добровольно взвеситься, некоторые путешественники выразили опасения по поводу „бодишейминга“ и финансовых штрафов в зависимости от веса.

Так зачем авиакомпаниям взвешивать клиентов и есть ли у вас право отказаться?

Почему авиакомпании взвешивают пассажиров?

Finnair подчеркивает, что взвешивание проводится для повышения безопасности полетов и не будет использоваться для наказания пассажиров – процесс анонимный, имена и номера брони не записываются.

У каждого самолета есть установленный максимальный вес, превышение которого небезопасно для полетов. Авиакомпании могут либо использовать официальные данные Агентства авиационной безопасности Европейского союза (EASA), чтобы определить, сколько весит самолет, либо проводить собственные стандартные измерения веса.

Finnair выбрала последний вариант, поскольку он дает более точное представление о текущем весе пассажиров и ручной клади, но органы безопасности требуют, чтобы исследование обновлялось каждые пять лет.

„Мы надеемся, что и в этот раз у нас будет хорошая выборка добровольцев, как деловых людей, так и туристов, чтобы мы могли получить максимально точную информацию для важных расчетов баланса“, – говорит Сату Муннукка, руководитель отдела наземных процессов Finnair.

„Нам понадобятся данные как за зимний, так и за летний сезон – в зимний сезон люди обычно носят более тяжелую одежду, что влияет на вес“, – добавляет пресс–секретарь Finnair Пяйвит Таллквист.

Авиакомпания продолжит эту схему до мая, после чего отправит свои данные в финское агентство транспорта и связи Traficom, чтобы они легли в основу расчетов баланса и загрузки самолетов со следующего года до 2030 года.

Последний раз Finnair проводила взвешивание в 2017 году – и это не единственная авиакомпания, которая так поступает.