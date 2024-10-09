"Не хочешь - не лети!“ Люди жалуются на „старые развалюхи“ и хамское отношение на рейсах airBaltic

В конце концов, цены совершенно разные, поэтому очевидно, что пассажир, который платит больше, ожидает и качественного обслуживания за эту сумму. „Если бы рейс не был деловым, мы бы, возможно, сошли с самолета, но встречи уже были организованы, а отель забронирован“, - говорит он, добавляя, что сам полет был „нормальным“, но взлет и посадка были очень похожи на полеты так называемыми „бюджетными авиакомпаниями“.

„Экипаж даже не представился. Когда мы поднялись на борт самолета и увидели ситуацию, мы сразу же спросили, почему поменяли самолет - несмотря на то, что он был не очень старый, он выглядел и звучал странно. Мы объяснили экипажу, что планировали лететь с airBaltic. Но они сказали нам: „Если вы не хотите лететь, просто скажите, что не полетите, и можете идти!“ Не то чтобы у нас были завышенные требования, но все-таки это был бизнес-класс... Мы просто хотели понять, какое качество будет обеспечено и в чем разница между бизнесом и экономом“.

Заплатив немалые деньги, коллеги подумали, что смогут хотя бы расслабиться во время полета. Но ничего не вышло - кресло напоминало табуретку. „Не могли даже опустить его, чтобы прилечь. Можно было сесть, но то, что Airbus A220-300 оборудован таким образом, было довольно странно“. Рейс выполняла Avion Express, литовская компания по аренде самолетов. Экипаж тоже был не из airBaltic, но Олег считает, что, когда летишь бизнес-классом, хочется, чтобы контакт между пассажиром и экипажем был более личным.

9 сентября Олег летел с коллегой в Аликанте. Несмотря на то что билеты были куплены заранее, они заплатили в общей сложности 1695 евро - летели бизнес-классом. Однако ни отношение персонала, ни салон самолета не соответствовали тому, что можно было ожидать за эту сумму. „Мы сидели в первом ряду. Было очень странно, что бизнес-класс вообще не отделен от эконом-класса. Даже шторками... Расстояние между креслами в первом ряду было относительно нормальным, но люди во втором ряду... Они не были гигантами, но их колени упирались в передние кресла“.

Олег, однако, убежден, что обслуживание определенно не соответствовало стандартам airBaltic, поэтому он задается вопросом: „Если они выбрали такого партнера, как Avion Ekspress, почему они не могут обеспечить надлежащие стандарты? Я думаю, что они должны убрать опцию бизнес-класса для этих рейсов, потому что это определенно не так. Со стороны Avion Ekspress выглядит как ненадежный партнер, который просто подрывает репутацию airBaltic. В данном случае самолет airBaltic почти заменили на самолет Ryanair , но цены...“.

Кроме того, отдел корпоративных коммуникаций airBaltic ответил Delfi, что фото- и видеосъемка на рейсах не запрещена, если она не мешает безопасности и не нарушает безопасность других пассажиров и экипажа. „Важно подчеркнуть, что фото- и видеосъемка членов экипажа или других пассажиров без их согласия может рассматриваться как нарушение неприкосновенности частной жизни. В описанном случае бортпроводник, вероятно,почувствовал себя неловко или счел, что не соблюдаются правила безопасности или защиты персональных данных компании“, - объясняет airBaltic, добавляя, что во избежание недоразумений лучше спрашивать разрешения у сотрудников авиакомпании и других пассажиров, прежде чем фотографировать или снимать.

Это еще не конец. Олег, не думая ни о чем плохом, захотел запечатлеть, как выглядит бизнес-класс в самолете, и сфотографировал скромные кресла и брошюры. Это было неправильно понято бортпроводниками, которые подумали, что Олег фотографирует экипаж. „Когда мы приземлились в Аликанте, вызвали полицию. Я показал им фотографии. Они были в восторге! Испанские полицейские свободно говорили по-английски, и я смог объяснить им ситуацию. Мы стояли и смеялись. Там ничего не было - только сертификат, кресло и мои ноги. Экипаж, поняв, что я ничего не нарушил, даже не извинился“. Однако даже изначально нигде не было указано, что видео- и фотосъемка запрещены.

„Самолет приземлился довольно быстро. На столике стояла бутылка с водой - она опрокинулась, и моя коллега облилась. Она попыталась пойти в туалет, чтобы привести себя в порядок, но стюардесса была очень груба. Она сказала сесть, но не предложила даже бумажных салфеток. Обслуживание было никаким - и мне есть с чем сравнивать. Это не уровень AirBaltic. Даже если самолет заменяют, замена должна быть адекватной“.

После публикации статьи „Полтысячи евро за рейс на куске металлолома – пассажирка в недоумении от того, что она пережила на рейсе airBaltic“ президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич поделился с Delfi своим неприятным опытом. „В этом году у меня было два конфликта с airBaltic. Один - когда меня сняли с рейса Вильнюс-Рига 4 июня. Второй - когда я летел с коллегой, и нас посадили в самолет, который не совпадал с тем, на который мы купили билеты. Нам дали „старую развалюху““. По его словам, по первому случаю он и его коллега совместно написали жалобу в airBaltic и подали заявление в полицию Вильнюса. Сейчас они собирают материалы, чтобы обратиться в суд.

Авиакомпания объясняет, что когда пассажир путешествует в бизнес-классе, билет обеспечивает не только место в передней части самолета, но и более выгодные условия. „Кроме того, билет включает в себя такие услуги аэропорта, как ускоренное прохождение контроля, посещение бизнес-зала и приоритетная посадка“. Авиакомпания добавляет, что рейсы авиакомпаний-партнеров „предлагают тот же уровень сервиса, что и рейсы airBaltic - место бизнес-класса в передней части салона с дополнительным местом рядом для большего уединения, а также питание из трех блюд и неограниченное количество напитков на протяжении всего полета“.

Впрочем, он „списывает“ такое отношение экипажа на человеческий фактор - возможно, это был не первый рейс за день, возможно, это была усталость или они уже „получили по шее“. Но он сравнивает полет с арендой автомобиля. „Если я арендовал Audi и вдруг мне предлагают Renault, я не возражаю против Renault, но тогда и цена должна быть другой“.

Когда они садились в самолет, коллега Данусевича сказала ему, что ей это не нравится и она не полетит. „Она ушла, а я остался, решив, что буду сидеть. Прошло около 15 минут, и нам сказали, что самолет не взлетит. Сказали, что будет более поздний рейс на другом самолете. Я понял, что вообще не полечу, если мне не дадут то, что я покупаю. Это как если бы я забронировал пятизвездочный отель, а меня поселили в трехзвездочный номер без компенсации. И это нормально?“ В последнее время он видел немало случаев, когда airBaltic, заменяя самолет на худший, дает понять, что это будет самолет другого качества. Тогда он попросил вернуть деньги, но airBaltic настаивала на том, что предлагает сервис и качество - все взлетающие самолеты соответствуют стандартам безопасности.

Они так и не попали в самолет

Второй неприятный случай был связан с оскорблением чести и достоинства. Данусевич должен был лететь из Вильнюса в Ригу, но так и не добрался до самолета. „Когда я подошел к самолету, к нему подошли трое эстонцев. У них были билеты, но они не прошли регистрацию. Я - VIP-пассажир, поэтому мне захотелось им помочь. Я подошел и сказал, что дам им телефон, чтобы они могли позвонить в airBaltic прямо из Вильнюса и исправить ситуацию. Администратор начала кричать, чтобы я шел к самолету. Я сказал ей, что сейчас разберусь и пойду. Но она сказала, что снимет меня с рейса“. Именно так и произошло, и была вызвана охрана. „Пять охранников вывели меня из аэропорта“.