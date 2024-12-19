Эстонские туристы застряли в аэропорту Дубая: турфирма уверяет, что всему виной технический сбой

По словам туристов, застрявших в Дубае, сотрудники аэропорта утверждали, что их нет в списках зарегистрированных пассажиров и поэтому им не разрешается пройти на борт самолета. Однако все эти туристы купили у турфирмы Join Up! Baltic туристический пакет, который включал перелет как до места назначения, так и обратно домой.

Обратный рейс в Дубай был запланирован на 18 декабря с пересадкой в Риге (прямого рейса между Дубаем и Таллинном нет). Представитель турфирмы Join Up! Baltic Зане Лейте подтвердила, что несколько эстонских туристов не смогли вернуться в Ригу запланированным рейсом. „Эта ситуация произошла из-за технической ошибки в системе, из-за которой, к сожалению, пассажиры не смогли сесть на рейс. Мы глубоко сожалеем о причиненных неудобствах и активно работаем над скорейшим решением этой проблемы“, - заявили она.

По словам Лейте, они организовали максимально быстрый альтернативный рейс в Ригу. "До вылета нового рейса мы разместили туристов в гостинице. Обратный рейс пройдет 19 декабря. Мы находимся в постоянной связи с нашими клиентами“, — обещает представитель Join Up!

По заверениям Лейте, Join Up! Baltic полностью покрывает все расходы, связанные с задержкой, включая расходы на проживание, питание и транспорт, а также компенсирует все причиненные неудобства в соответствии с действующим законодательством. „Наша обязанность — обеспечить, чтобы обо всех пострадавших пассажирах позаботились и чтобы их права были полностью соблюдены“, — сказала она.

Проблемы и с другими направлениями

Вчера мы писали, что эстонским туристам, купившим у Join Up! Baltic декабрьский тур на Шри-Ланку, аннулировали обратный рейс. Турфирма предложила альтернативу - лететь домой в другую дату и вместо прямого рейса с пересадкой в Риге.

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