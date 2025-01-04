На следующей неделе могут отменить некоторые рейсы Finnair

Авиаперевозчик Finnair может столкнуться с трудностями, поскольку в понедельник, 6 января, вступят в силу новые правила замены пилотов. Об этом на своём сайте сообщает Ассоциация пилотов (SLL).
Теперь пилоты не будут выходить на смены, которые назначаются в случае непредвиденных обстоятельств, например, больничных. Без резервных пилотов рейсы, скорее всего, будут отменены.
– Скорее всего, такие рейсы придётся отменить, – уточнила Yle директор по коммуникациям авиакомпании Пяйвит Таллквист.
По её словам, Finnair проинформирует клиентов об отмене рейсов и постарается перебронировать билеты на альтернативные маршруты.
На данный момент перевозчик не берётся оценить масштаб отменённых рейсов.
Введённый запрет станет частью забастовки SLL в рамках продолжающегося спора с ассоциацией работодателей сферы обслуживания Palta по поводу заработной платы пилотов.
Переговоры зашли в тупик 16 декабря.
Рейсы отменяет и airBaltic
Ранее мы писали, что авиакомпания airBaltic объявила, что вынуждена отменить 4670 рейсов из всех своих баз в летнем сезоне 2025 года.
AirBaltic вынуждена отменить 19 маршрутов и сократить рейсы на 21 направлении в 2025 году из-за задержек с поставками и обслуживанием двигателей Pratt & Whitney для Airbus A220-300. Всего будет отменено 4670 рейсов, затронувших около 67 160 пассажиров.
Компания предлагает альтернативные рейсы или возврат средств пострадавшим клиентам. Изменения коснутся рейсов из Таллинна и Риги. AirBaltic продолжит обслуживать более 70 направлений, тесно сотрудничая с Pratt & Whitney для решения проблемы.
Пассажирам рекомендуется проверить брони на сайте airBaltic.com или обратиться в колл-центр.
С 6 января железнодорожное сообщение между столицами Эстонии, Латвии и Литвы станет удобнее — расписание пассажирских поездов синхронизировано, что позволит путешествовать между Таллином, Ригой и Вильнюсом по железной дороге.
Пассажиры смогут путешествовать по железной дороге между Таллином, Тарту, Ригой и Вильнюсом с пересадками менее чем через 20 минут. Время в пути из Таллинна в Вильнюс составит 10 часов 3 минуты, из Тарту — 8 часов 34 минуты. Путешественники должны будут купить билеты онлайн у каждого оператора или в поезде.