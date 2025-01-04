На следующей неделе могут отменить некоторые рейсы Finnair

Авиаперевозчик Finnair может столкнуться с трудностями, поскольку в понедельник, 6 января, вступят в силу новые правила замены пилотов. Об этом на своём сайте сообщает Ассоциация пилотов (SLL).

Теперь пилоты не будут выходить на смены, которые назначаются в случае непредвиденных обстоятельств, например, больничных. Без резервных пилотов рейсы, скорее всего, будут отменены.

– Скорее всего, такие рейсы придётся отменить, – уточнила Yle директор по коммуникациям авиакомпании Пяйвит Таллквист.

По её словам, Finnair проинформирует клиентов об отмене рейсов и постарается перебронировать билеты на альтернативные маршруты.

На данный момент перевозчик не берётся оценить масштаб отменённых рейсов.

Введённый запрет станет частью забастовки SLL в рамках продолжающегося спора с ассоциацией работодателей сферы обслуживания Palta по поводу заработной платы пилотов.

Переговоры зашли в тупик 16 декабря.

Рейсы отменяет и airBaltic

AirBaltic вынуждена отменить 19 маршрутов и сократить рейсы на 21 направлении в 2025 году из-за задержек с поставками и обслуживанием двигателей Pratt & Whitney для Airbus A220-300. Всего будет отменено 4670 рейсов, затронувших около 67 160 пассажиров.

Компания предлагает альтернативные рейсы или возврат средств пострадавшим клиентам. Изменения коснутся рейсов из Таллинна и Риги. AirBaltic продолжит обслуживать более 70 направлений, тесно сотрудничая с Pratt & Whitney для решения проблемы.

Пассажирам рекомендуется проверить брони на сайте airBaltic.com или обратиться в колл-центр.