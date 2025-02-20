„Я-то думала, это у нас в ресторанах все дорого …“ Туристы съездили в Латвию и остались в шоке от местных цен
Одна из читательниц литовского Delfi, Скирманте, рассказала, что недавно она с семьей посетила соседнюю Латвию. По ее словам, ее удивили цены в ресторанах Старого города Риги. За порцию цеппелинов в одном из них с нее взяли 15 евро, пишет delfi.lt. Экономист Жигимантас Маурицас говорит, что такова природа центра Риги, и ситуацию можно сравнить с Диснейлендом.
Удивительные цены
„Некоторое время назад я посетил Ригу. Мы искали место, где можно поужинать в центре города, но цены в некоторых местах оказались очень неожиданными. Возле одного из ресторанов висела вывеска, что за цепеллины вы заплатите 15 евро. Повторяю - 15 евро за обычные цепеллины! Я-то думала, что цены в ресторанах Вильнюса высокие, но беру свои слова обратно“, - написала жительница Вильнюса.
И добавила, что никогда не видела это блюдо по такой высокой цене в столице Литвы, где цены в ресторанах в последнее время стремительно растут. „Неужели картофель в Латвии стал настолько дорогим, что за это блюдо нужно брать столько денег?“
„Плюс мы могли бы обсудить, являются ли цепеллины вообще латышским блюдом“, - сказала Скирманте.
Старый город Риги похож на Диснейленд?
Жигимантас Маурицас, экономист компании Luminor, сказал, что его не удивляет цена, о которой рассказал читатель. „Статистика показывает, что Рига - немного более дешевый город, чем Вильнюс, но в этом городе больше контраст цен. Старый город - очень дорогой район с точки зрения питания. Я сам там был, видел меню, и цены очень высокие. И так было уже давно“, - поясняет экономист.
По его словам, местные жители больше не ходят в Старый город на обед или ужин. „Это место иногда называют Диснейлендом“, - сказал он. По мнению Маурицаса, цены на еду там больше ориентированы на бизнес-туристов.
Подавляющее большинство местных жителей питаются чуть дальше от Старого города или в так называемом „втором кольце“, где цены ниже и выбор больше. По мнению экономиста, если сравнивать цены вдали от центра Риги, то они очень похожи на цены в Литве или даже ниже.
„Это рижский феномен. В Таллинне ситуация похожая. В Старом городе цены тоже выше“, - говорит экономист.
Рига лишилась короны?
Литовский Delfi также недавно писал о том, что экономика Литвы является самой эффективной из всех стран Балтии, а зарплаты в Каунасском регионе соответствуют и даже немного превосходят зарплаты в латвийском Рижском регионе. Во II квартале 2024 года средняя зарплата в Каунасском регионе составляла 1 355 евро, а в Рижском регионе - 1 317 евро.
Еще один титул, который „потеряла“ Рига, связан с населением. Совсем недавно стало известно, что Вильнюс официально стал самым большим городом в странах Балтии.
По данным литовской статистики, в 2025 году в Вильнюсе будет проживать 607 404 человека, что на 5 000 больше, чем в прошлом году. Между тем, население Риги в прошлом году составляло 605 273 человека.