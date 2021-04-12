Бунтари в Таллиннском аэропорту: убежденные антимасочники и нарушители самоизоляции

Снежана Томич сказала, что за последние месяцы это был первый случай, когда авиакомпания была вынуждена воспользоваться помощью полиции, чтобы разрешить ситуацию с пассажиром, который отказывался соблюдать введенные коронавирусные ограничения. Менеджер по связям с общественностью SmartLynx отметил, что авиакомпания до сих пор не решила, какие санкции будут наложены на данного пассажира.

По ее словам, главное, что может сделать авиакомпания в такой ситуации — это снять пассажира с рейса. “Если пассажир отказывается надеть маску перед взлетом, ему будет предложено покинуть самолет; если он откажется надеть маску во время полета, мы вызовем полицию в тот аэропорт, куда приземлится самолет”, — добавила представитель SmartLynx.

Менеджер по связям с общественностью SmartLynx Снежана Томич подтвердила инцидент во время рейса из Шарм-эль-Шейха в Таллинн 25 марта. “Несмотря на неоднократные напоминания о том, что все пассажиры должны носить маску во время полета — и каковы будут последствия, если они этого не сделают — один из пассажиров отказался надеть маску по время полета”, — рассказала Томич.

“Поскольку в неделю проходит четыре таких рейса, существует большой риск заражения в закрытом самолете и дальнейшего распространения в Эстонии в нового штамма”, — заявили в аэропорту.

Подобные случаи имеют место и в Эстонии. 25 марта в Таллиннском аэропорту приземлился самолет авиакомпании SmartLynx Estonia, прибывший из Шарм-эль-Шейха. Во время 5-часового рейса один из пассажиров наотрез отказался надевать маску. В результате по прилете экипаж самолета был вынужден вызвать полицию, которая забрала мужчину, нарушившего действующий порядок, в участок.

Как мы уже писали , пару недель назад в аэропорту Хельсинки почти на час был задержан рейс авиакомпании Finnair, так как один из пассажиров отказывался надеть маску. Ситуацию пришлось разрешать с помощью полиции, “бунтовщик” был снят с рейса. В Финляндии это уже не первый раз, когда авиапассажиры отказываются соблюдать установленные коронавирусые правила.

Однако это был не единственный случай нарушения действующих правил, произошедший 25 марта в Таллиннском аэропорту. В тот же день была задержана девушка, которая хотела вылететь на отдых в Египет, несмотря на то, что накануне получила положительный результат теста на коронавирус и должна была соблюдать самоизоляцию.

“По данным Департамента здоровья, гражданка России 1993 года рождения должна была находиться на карантине, так как 24 марта получила положительный результат тест на COVID-19. Женщину не пустили на рейс и отправили обратно по зарегистрированному в Эстонии адресу места жительства для соблюдения самоизоляции. О случившемся было доложено и в Департамент здоровья”, — прокомментировал инцидент руководитель Таллиннского пограничного пункта Рааво Ярва.

По словам Рааво Ярва, этим нарушением будет заниматься Департамент здоровья, каких-либо штрафов полиция на таких пассажиров не налагает. “Будь то нарушение самоизоляции или отказ от ношения маски, люди должны сначала взглянуть на себя и подумать, стоит ли рисковать своим здоровьем и здоровьем всех остальных в самолете, на пароме или в автобусе. Более ответственно находиться дома до окончания самоизоляции, получить отрицательный результат теста на коронавирус, надеть маску и только потом поехать в путешествие в другую страну ”, — отметил Ярва.

Обычно нарушителей правил очень мало

При этом руководитель Таллиннского пограничного пункта Рааво Ярва подчеркнул, что полицию на борт самолета вызывают очень редко, в основном это единичные случаи. “Время от времени у нас бывают случаи, когда авиапассажиры не соблюдают какие-то правила, действующие в самолете — например, употребляют алкогольные напитки, которые берут с собой, или грубо обращаются с персоналом самолета”, — сказал Ярва.