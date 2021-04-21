В Греции начался эксперимент со 189 иностранными туристами. Их отправили на отдых бесплатно

Группа из 189 голландских туристов прилетела на греческий остров Родос для 8-дневного тестового отпуска, организованного туристической компанией Sunweb и авиакомпанией Transavia совместно с правительством Нидерландов, чтобы оценить, можно ли организовать безопасный отдых в Элладе во время пандемии. 189 голландских туристов, которые проведут восемь дней в греческом отеле в Нидерландах, были выбраны из из 25 тысяч желающих, сообщило издание TourProm.

Для проведения эксперимента была отобрана группа разных по возрасту туристов (от 18 до 70 лет), чтобы убедиться, что отдых пройдет безопасно абсолютно для всех. “Мы хотим знать, как мы можем улучшить наше общение и действия, чтобы сделать поездку максимально безопасной и приятной для туристов”, — сказал управляющий директор Transavia Марсель де Нойер, комментируя эксперимент по тестовому отпуску.

Отобранные кандидаты будут проживать в 5-звездочном отеле Mitsis Grand Beach Hotel, и не смогут покинуть курортную зону ни при каких обстоятельствах: даже для прогулки по пляжу или общения с другими гостями. Будут введены строгие правила социального дистанцирования. Однако каждый из них получит доступ к ресторанам, бассейнам и другим удобствам, которые предлагает курорт по системе “все включено”.