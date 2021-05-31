Полетели? В какие города можно улететь из Таллиннского аэропорта уже на этой неделе и что нужно для въезда

Греция: за 24 часа до въезда необходимо заполнить соответствующую анкету ( ЗДЕСЬ ). Въезд в страну разрешен с предъявлением негативного результата ПЦР-теста, справкой о вакцинации (через 14 дней после прохождения полной процедуры вакцинации) или справкой о том, что вы переболели коронавирусом (с момента болезни должно пройти не менее 2 месяцев, но не более 9 месяцев). Тест на антиген не принимают.

Нидерланды: для въезда требуется негативный результат ПЦР-теста на коронавирус (в том числе и при транзите через Нидерланды), сделанный за 24 часа до вылета. Или же два теста — ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, и экспресс-тест на антиген, сделанный за 24 часа до вылета. Исключение делает для детей до 13 лет, а также для лиц, предоставивших справку о том, что они переболели коронавирусом или полностью прошли вакцинацию. По прибытии жители Эстонии должны соблюдать 10-дневную самоизоляцию, которую можно уменьшить, если через 5 дней после въезда в Нидерланды сдать еще один тест на коронавирус и получить негативный результат.

На данный момент уровень заболеваемости в Эстонии равен 176. Это значит, что во многих странах ЕС Эстонию еще относят к государствам высокой степени риска. Поэтому перед планированием поездки, а также непосредственно перед вылетом стоит обязательно изучить условия въезда на сайте МИДа Эстонии reisitargalt.ee (отдельно по каждой стране). ! Условия въезда, ограничения и правила передвижения на месте могут постоянно меняться.

Германия: за 24 часа до въезда необходимо заполнить соответствующую анкету (ЗДЕСЬ). Въезд страну разрешен вакцинированным (с предъявлением сертификата, через 14 дней после прохождения полной процедуры вакцинации), переболевшим коронавирусом (с предъявлением сертификата, с момента болезни должно пройти не менее 28 дней, но не более 6 месяцев ), а также при предъявлении PCR, LAMP или TMA теста, сделанного за 72 часа, или теста на антиген, сделанного за 48 часов. Аналогичные требования действуют и при транзите через Германию. Правила действуют и для детей от 6 лет. По прибытии жители Эстонии должны соблюдать 10-дневную самоизоляцию (кроме вакцинированных и переболевших), которую можно уменьшить, если через 5 дней после въезда в Германию сдать еще один тест на коронавирус и получить негативный результат.

Италия: для въезда требуется негативный результат ПЦР-теста на коронавирус или тест на антиген для всех граждан начиная с 2 лет. Кроме того, необходимо заполнить соответствующую анкету (ЗДЕСЬ).

Польша: въезд и транзит открыт из всех стран ЕС. Для того, чтобы не соблюдать обязательную 10-дневную самоизоляцию, необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о том, что вы переболели коронавирусом, тест на антиген (за 48 часов) или негативный результат теста на коронавирус (за 48 часов).

Испания: максимально за 48 часа до въезда необходимо заполнить соответствующую анкету (ЗДЕСЬ.). Для въезда требуется негативный результат PCR, LAMP или TMA теста на коронавирус (сделанный за 72 часа до прибытия) или тест на антиген (за 72 часа до прибытия) для всех граждан начиная с 6 лет. Предъявить тест должны и те, кто переболел коронавирусом!