Полетели? В какие города можно улететь из Таллиннского аэропорта уже на этой неделе и что нужно для въезда
По состоянию на 31 мая из Таллиннского аэропорта открыты 17 международных направлений, в течение недели появятся еще 3 направления
Рейсы осуществляются в следующие аэропорты:
- Амстердам (airBaltic)
- Афины (Aegean)
- Берлин (airBaltic)
- Дублин (Ryanair)
- Франкфурт (Lufthansa)
- Харьков (Wizz Air)
- Хельсинки (Finnair, Diamond Sky)
- Стамбул (Turkish Airlines)
- Киев (Wizz Air)
- Копенгаген (airBaltic
- Лондон (airBaltic)
- Малага (airBaltic)
- Милан (Ryanair)
- Ницца (airBaltic)
- Пафос (Ryanair)
- Париж (airBaltic)
- Рига (airBaltic)
- Стокгольм (SAS)
- Варшава (LOT)
- Вена (Ryanair)
На данный момент уровень заболеваемости в Эстонии равен 176. Это значит, что во многих странах ЕС Эстонию еще относят к государствам высокой степени риска. Поэтому перед планированием поездки, а также непосредственно перед вылетом стоит обязательно изучить условия въезда на сайте МИДа Эстонии reisitargalt.ee (отдельно по каждой стране).
! Условия въезда, ограничения и правила передвижения на месте могут постоянно меняться.
На данный момент условия въезда для жителей Эстонии:
Турция: тест для въезда в страну не требуется. За 72 часа до въезда необходимо заполнить соответствующую анкету ЗДЕСЬ.
Нидерланды: для въезда требуется негативный результат ПЦР-теста на коронавирус (в том числе и при транзите через Нидерланды), сделанный за 24 часа до вылета. Или же два теста — ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, и экспресс-тест на антиген, сделанный за 24 часа до вылета. Исключение делает для детей до 13 лет, а также для лиц, предоставивших справку о том, что они переболели коронавирусом или полностью прошли вакцинацию.
По прибытии жители Эстонии должны соблюдать 10-дневную самоизоляцию, которую можно уменьшить, если через 5 дней после въезда в Нидерланды сдать еще один тест на коронавирус и получить негативный результат.
Греция: за 24 часа до въезда необходимо заполнить соответствующую анкету (ЗДЕСЬ). Въезд в страну разрешен с предъявлением негативного результата ПЦР-теста, справкой о вакцинации (через 14 дней после прохождения полной процедуры вакцинации) или справкой о том, что вы переболели коронавирусом (с момента болезни должно пройти не менее 2 месяцев, но не более 9 месяцев). Тест на антиген не принимают.
Германия: за 24 часа до въезда необходимо заполнить соответствующую анкету (ЗДЕСЬ). Въезд страну разрешен вакцинированным (с предъявлением сертификата, через 14 дней после прохождения полной процедуры вакцинации), переболевшим коронавирусом (с предъявлением сертификата, с момента болезни должно пройти не менее 28 дней, но не более 6 месяцев ), а также при предъявлении PCR, LAMP или TMA теста, сделанного за 72 часа, или теста на антиген, сделанного за 48 часов. Аналогичные требования действуют и при транзите через Германию. Правила действуют и для детей от 6 лет. По прибытии жители Эстонии должны соблюдать 10-дневную самоизоляцию (кроме вакцинированных и переболевших), которую можно уменьшить, если через 5 дней после въезда в Германию сдать еще один тест на коронавирус и получить негативный результат.
Италия: для въезда требуется негативный результат ПЦР-теста на коронавирус или тест на антиген для всех граждан начиная с 2 лет. Кроме того, необходимо заполнить соответствующую анкету (ЗДЕСЬ).
Польша: въезд и транзит открыт из всех стран ЕС. Для того, чтобы не соблюдать обязательную 10-дневную самоизоляцию, необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о том, что вы переболели коронавирусом, тест на антиген (за 48 часов) или негативный результат теста на коронавирус (за 48 часов).
Испания: максимально за 48 часа до въезда необходимо заполнить соответствующую анкету (ЗДЕСЬ.). Для въезда требуется негативный результат PCR, LAMP или TMA теста на коронавирус (сделанный за 72 часа до прибытия) или тест на антиген (за 72 часа до прибытия) для всех граждан начиная с 6 лет. Предъявить тест должны и те, кто переболел коронавирусом!
Кипр: за 24 часа до въезда необходимо заполнить соответствующую анкету ЗДЕСЬ. Эстония входит в список стран с высоким уровнем заболеваемости, поэтому действует правило предъявления двух тестов: первый тест необходимо сделать за 72 часа до прибытия, второй - по прибытии в аэропорту Кипра (за свой счет, 30-32 евро). Исключение - дети до 12 лет и прошедшие вакцинацию (нужно только предварительно заполнить анкету).
Франция: въезд и транзит открыт при предъявлении негативного результата теста, сделанного за 72 часа до прибытия.
Дания: для въезда требуется негативный результат ПЦР-теста на коронавирус или тест на антиген (за 48 часов до прибытия) для всех граждан начиная с 12 лет. Исключение - полностью вакцинированные или переболевшие при предъявлении соответствующего сертификата.
Украина: для въезда требуется негативный результат ПЦР-теста на коронавирус (за 72 часа до прибытия) для всех граждан начиная с 12 лет. Кроме того, обязательным требованием является наличие страховки (подробнее ЗДЕСЬ).
Великобритания: цель поездки должна быть обоснована. Для въезда требуется негативный результат теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия. Условия теста ЗДЕСЬ. Исключение - дети до 11 лет. По прибытии действует требование соблюдать 10-дневный карантин.
Всем вылетающим пассажирам пункт тестирования медицинского центра Confido предлагает экспресс-тесты на антигены коронавируса. Пункт тестирования располагается на 0 этаже пассажирского терминала Таллиннского аэропорта, рядом с выходом на этаж Р0 паркинга. На тестирование следует зарегистрироваться через электронную систему бронирования на веб-сайте Медицинского центра Confido. Стоимость тестирования 49 €.
В Таллиннском аэропорту открыт пункт тестирования на коронавирус для авиапассажиров, прибывающих из стран, названных МИД Эстонии странами с высоким риском заражения коронавирусом. Прибывающие пассажиры тестируются по методу ПЦР. Тестирование проводится на добровольной основе. Для жителей Эстонии тестирование бесплатное, иностранцам необходимо платить за тестирование в Таллиннском аэропорту 60 €.
Более подробную информацию о прибытии в Эстонию Можно найти на сайте Министерства иностранных дел.