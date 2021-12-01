ФОТО | RusDelfi в Дубае. Как бесплатно пожить в пятизвездочном отеле и найти самый красивый вид на небоскребы

Дубай до и после 1971 года просто не узнать, потому что за последние 50 лет город прошел тотальную трансформацию. Там, где когда-то были одни песчаные дюны и небольшие домики, выросли огромные устремляющиеся вверх небоскребы, да не простые, а еще и замысловатой формы.

Дубай — один из семи эмиратов, входящих в Объединенные Арабские Эмираты. Кстати, в этом году, 2 декабря, ОАЭ отмечает свое 50-летие, поэтому в стране царит праздничная атмосфера и повсюду видны национальные цвета флага: черный, белый, красный и зеленый.

При этом осень, зима и ранняя весна — лучший сезон для отдыха в Дубае. В апреле температура уже переваливает за отметку 30, а в летние месяцы на солнце может достигать 50 градусов, что, согласитесь, не особо приятно.

В дополнению ко всему нужно оформить страховку, скачать и зарегистрироваться в специальном приложении COVID-19 DXB-Smart app, а также обязательно распечатать все выше упомянутые документы, так как в аэропорту Дубая их хотят видеть именно в таком виде. И добро пожаловать на отдых!

К тому же, улететь в Дубай достаточно легко: для этого гражданам Эстонии не нужны визы, так как они могут посещать ОАЭ в туристических целях без визы сроком аж до 90 дней. Однако в связи с ситуацией с COVID-19 всем лицам старше 12 лет необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее 72 часов до вылета — даже тем, кто вакцинировался или переболел! Зато требования оставаться в карантине нет.

Полет занимает, в принципе, не так уж и много — всего 6 часов, а если учитывать время на перелет до Риги, то около 7. Временная разница между Таллинном и Дубаем составляет всего два часа, поэтому привыкать к новому часовому поясу не составит особого труда.

Сейчас улететь из Таллинна в Дубай стало особенно легко, так как в конце сентября латвийская авиакомпания airBaltic запустила прямые рейсы в Дубай на самолетах Airbus A220-300, которые проходят четыре раза в неделю. Правда, придется сделать небольшую пересадку в Риге, но когда эстоноземельцев это останавливало?

Айгерим живет в ОАЭ уже несколько лет и даже подумывает о том, чтобы перевести туда свою маму из Казахстана. К тому же, по ее словам, в Дубае можно спокойно жить, не зная арабский язык — одного английского хватит, а местами даже и русского.

Айгерим, как и многие другие жители ОАЭ, переехала туда по работе. На самом деле в Дубае лишь 10% населения — коренные жители, которые, в основном, работают на государственных должностях. Все остальные — приезжие, перебравшиеся туда на различные должности. Чаще всего приезжают из Индии, Пакистана, Бангладеш и Непала, но и русских в эмиратах довольно много.

При входе в отель нас поприветствовала девушка по имени Айгерим из Казахстана , которая идеально говорила не только по-английски, но и по-русски. И это неспроста — роскошный отель с интерьерами в дворцовом стиле крайне популярен среди европейских пенсионеров и гостей из стран бывшего СНГ, которые любят подобный лакшери стиль.

Всего в отеле 389 комнат, а также роскошные виллы для аренды клиентами по-богаче. Из-за того, что отель находится на острове-пальме, с обоих его сторон открывается вид на море, а с пляжа — на небоскребы Дубая. Отель гордится тем, что их внутренний и внешний бассейны — самые большие среди дубайских отелей. Внутри отеля можно также найти спа, спортзал, кинотеатр, японский и итальянский рестораны, а также джаз-клуб.

Владелец отеля хотел построить настоящий замок на курорте — и, кажется, ему это удалось! Уже в само лобби отеля ничем не уступает дворцу Кадриорг, а в чем-то его даже и превосходит. Интересно, что вся мебель в отеле — от лобби и ресторанов до гостиничных номеров, сделана вручную на заказ от Francesco Molon. При отеле даже есть человек, единственная обязанность которого — поддерживать мебель в идеальном состоянии.

Конечно же, Дубай славится своими отелями. Самые роскошные из них находятся на Палм-Джумейре, искусственном острове на побережье Дубая. Именно там и располагается пятизвездочный отель Raffles The Palm Dubai , который открылся совсем недавно, 1 октября.

Девушка рассказывает, что сама живет при пятизвездочном отеле, в котором работает, и может наслаждаться не только красивыми видами, но и всеми его удобствами, так как проживание и питание включены в зарплату. Вот такой вот способ пожить в пятизвездочном отеле бесплатно — с одной стороны легкий, с другой стороны, половину времени придется все же поработать.

Целоваться нельзя, зато за сумкой следить не надо



Местные жители уверяют, что Дубай — один из самых безопасных городов в мире. Якобы если оставить сумку на скамейке, ее никто не заберет, а если забыть телефон в такси, то его обязательно вам вернут. Наверное, это еще и связано со строгими местными законами, которые за многие вещи предусматривают суровое наказание.

Естественно, к туристам в Дубае относятся более лояльно. Например, в эмиратах нельзя одеваться чересчур откровенно, но туристам, в первую очередь женщинам, все же прощают открытые плечи и коротки шорты. Все же одну британскую туристку как-то арестовали за то, что она пришла в торговый центр в бикини. Поэтому не стоит повторять такие подвиги, и лучше отдавать предпочтение более скоромной одежде.

Среди других необычных запретов в Дубае — проявление чувств на публике. Конечно, идти за ручку и сидеть на скамейке приобнявшись не запрещается, но вот поцелуи, обжимания и действия еще более интимного характера настоятельно рекомендуется оставить внутри стен номера в отеле. А еще в Дубае стоит осторожно сидеть, положив ногу на ногу — если ваша подошва обуви будет направлена на араба, то это может его крайне оскорбить. Причина в том, что мы ходим в обуви в туалет, а это в арабской культуре грязное место, поэтому такие действия считаются неуважительными.

Однако если помнить про эти небольшие правила, то отдых в Дубае пройдет на отлично. Говорят, что и жить там очень удобно — в городе можно найти все в доступности и получить “по щелчку пальцев”, а почти для всего есть свое приложение.