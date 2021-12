ФОТО | RusDelfi в Дубае. Как бесплатно пожить в пятизвездочном отеле и найти самый красивый вид на небоскребы

Чем выше, богаче и грандиознее, тем лучше!

В апреле этого года состоялось открытие панорамной смотровой площадки The View at The Palm, откуда с высоты 240 метров открывается 360-градусный обзор на острова Палм-Джумейра. Изначально искусственный остров был запланирован в форме солнца и должен был иметь протяженность пляжной зоны в 7 километров, но шейх Мохаммед сказал — “а почему бы не 70?“ — и так появился один из главных символов Дубая.