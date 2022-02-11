11.02.2022, 10:26
Греческим богам на зависть: самые роскошные и дорогие курорты мира(1)
ФОТО: Photo by Ahmed Yameen on Unsplash
Мы уже писали о самых шикарных зимних курортах, а теперь расскажем вам о сказочно красивых местах, которые порадуют желающих насладиться солнцем и теплом. И речь не о секретных виллах знаменитостей, а о курортах, которые доступны каждому, кто может себе позволить оплатить такой уровень роскоши. Некоторые из этих курортов находятся вовсе не на отдаленных и экзотических тропических островах, а прямо здесь, в Европе.