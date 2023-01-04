Туроператор Novatours продолжит сотрудничество с авиакомпанией SmartLynx, несмотря на все проблемы

SmartLynx является основным авиапартнером туроператора Novatours - это означает, что при бронировании поездки через Novatours вы, скорее всего, отправитесь в выбранный вами пункт назначения на самолетах SmartLynx. Хотя у авиакомпании много проблем с техническим состоянием авиалайнеров, Novatours не видит в этом достаточно большого основания для прекращения сотрудничества.

"Технические проблемы SmartLynx, возникшие в последнюю неделю прошлого года, к сожалению, проверили на терпение клиентов и туроператоров“, — сказал Олев Рийсберг, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью компании Novatours.

Он добавил, что для Novatours безопасность клиентов является главным приоритетом. „Туроператор Novatours плодотворно сотрудничает со SmartLynx с 2011 года, и, несмотря на временные сбои, авиакомпания является важным и долгосрочным партнером для эстонских и латвийских туроператоров“, — сказал Рийсберг.

По его словам, Novatours тщательно выбирает авиапартнеров и сотрудничает не только со SmartLynx, но и с другими авиакомпаниями, такими как Turkish Airlines и Lufthansa. „Мы не исключаем сотрудничества в будущем с еще какой-нибудь авиакомпанией“, — отметил Рийсберг.

На прошлой неделе дважды самолеты SmartLynx, совершавшие рейсы из Эстонии в Египет и уже пролетающие территорию Латвии, были вынуждены вернуться в Таллиннский аэропорт из-за технических неполадок. А 1 января из-за технической неисправности самолета SmartLynx эстонские путешественники на целые сутки застряли в Португалии.