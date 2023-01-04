Туроператор Novatours продолжит сотрудничество с авиакомпанией SmartLynx, несмотря на все проблемы
У зарегистрированной в Латвии авиакомпании SmartLynx в последнее время много проблем, а пассажиры недовольны работой компании. Однако Novatours это не останавливает, один из ведущих туроператоров Эстонии намерен продолжить сотрудничество с авиакомпанией, пишет Reisijuht.
SmartLynx является основным авиапартнером туроператора Novatours - это означает, что при бронировании поездки через Novatours вы, скорее всего, отправитесь в выбранный вами пункт назначения на самолетах SmartLynx. Хотя у авиакомпании много проблем с техническим состоянием авиалайнеров, Novatours не видит в этом достаточно большого основания для прекращения сотрудничества.
"Технические проблемы SmartLynx, возникшие в последнюю неделю прошлого года, к сожалению, проверили на терпение клиентов и туроператоров“, — сказал Олев Рийсберг, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью компании Novatours.
Он добавил, что для Novatours безопасность клиентов является главным приоритетом. „Туроператор Novatours плодотворно сотрудничает со SmartLynx с 2011 года, и, несмотря на временные сбои, авиакомпания является важным и долгосрочным партнером для эстонских и латвийских туроператоров“, — сказал Рийсберг.
По его словам, Novatours тщательно выбирает авиапартнеров и сотрудничает не только со SmartLynx, но и с другими авиакомпаниями, такими как Turkish Airlines и Lufthansa. „Мы не исключаем сотрудничества в будущем с еще какой-нибудь авиакомпанией“, — отметил Рийсберг.
На прошлой неделе дважды самолеты SmartLynx, совершавшие рейсы из Эстонии в Египет и уже пролетающие территорию Латвии, были вынуждены вернуться в Таллиннский аэропорт из-за технических неполадок. А 1 января из-за технической неисправности самолета SmartLynx эстонские путешественники на целые сутки застряли в Португалии.
"Авиаперевозчик не обязан возмещать причиненные пассажиру неудобства, если он может доказать, что задержка или отмена рейса были вызваны такими чрезвычайными обстоятельствами, наступления которых нельзя было избежать, даже если бы он использовал все возможные имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Такими случаями могут быть, например, политически нестабильные условия, погодные условия, не подходящие для выполнения определенного рейса, угроза безопасности, непредвиденные ситуации, связанные с безопасностью полета, или забастовки, влияющие на работу авиакомпании“, - пояснила юрист отдела предпринимательства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Трийну Нурмйыэ.
"В случае задержки или отмены рейса пассажир имеет право обратиться к авиаперевозчику за компенсацией причиненных ему неудобств. В случае негативного ответа (например, авиаперевозчик указывает, что в самолете произошла непредвиденная техническая неисправность и поэтому отказывается выплачивать компенсацию) или в случае отсутствия официального ответа пассажир может обратиться с жалобой в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора. Кроме того, Департамент осуществляет национальный надзор за выполнением регламента, однако он не может принудить авиакомпанию выплатить компенсацию каждому отдельному пассажиру“, - добавила Нурмйыэ.