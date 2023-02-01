Во Флоренции турист проехал на машине по знаменитому историческому мосту. Теперь его ждет большой штраф

Понте Веккьо во Флоренции — один из самых известных мостов Италии. Построенный еще в 1345 году он сохранил свой первоначальный облик до наших дней. Это единственный мост во Флоренции, уцелевший после бомбардировок Второй мировой войны. Изначально на мосту находились лавки мясников, в наши дни тут расположились ювелирные магазины и продавцы сувениров.

Мост Понте Веккьо - один из символов Флоренции, его строго охраняют и следят за состоянием, поэтому совсем не удивительно, что проезд машин по мосту строго запрещен.

Однако на прошлой неделе 34-американский турист решил проигнорировать этот запрет и на арендованной машине попытался пересечь мост. Возмущенные местные жители вызвали полицию, которая оперативно прибыла на место и задержала туриста. В результате проверки оказалось, что у водителя, ко всему прочему, не было водительских прав международного образца. По словам мужчины, он пытался найти место для парковки и не знал, что едет по Понте Веккьо. Туриста оштрафовали на 500 евро.

Это не первый случай нарушения правил в исторических местах. Так, в мае 2022 года 37-летний турист из Саудовской Аравии решил прокатиться по Испанской лестнице на арендованной машине марки Maserati. Туристу было предъявлено обвинение в нанесении ущерба культурному наследию с отягчающими обстоятельствами.

В июне 2022 года пьяные туристы на самокатах повредили в Риме Испанскую лестницу. Ущерб оценивается в 25 000 евро. Подробнее можно почитать ЗДЕСЬ.

В октябре 2022 года двое молодых туристов из Франции решили ночью прокатиться по Гранд-каналу в Венеции и не придумали ничего лучшего, как угнать гондолу. Подробнее можно почитать ЗДЕСЬ.