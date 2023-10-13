Латвия и Литва организуют спецрейсы для вывоза своих граждан из Израиля. А кто поможет гражданам Эстонии?(13)
Авиакомпания airBaltic откликнулась на призыв Министерства иностранных дел Латвии и решила 16 октября выполнить специальный рейс на 148 мест из Риги в Тель-Авив и обратно. Спецрейсы для вывоза своих граждан уже провела и Литва. Эстонский же МИД пока только рассматривает возможность организации спецрейса для своих граждан.
"Я гражданка Эстонии, живу с детьми и мужем, гражданином Израиля, уже 3 года в Израиле. Многие не могут выехать из страны, рейсы отменяют. Аэропорт периодически обстреливают. Консул и министерство иностранных дел Эстонии рассылают нам письма, чтобы мы самостоятельно приобретали билеты и выезжали в Грецию, Турцию... А что там? Мы не готовились к военным действиям, у многих семей нет бюджета. Приехать в Грецию и что там? Сказали, что эвакуационный рейс для нас будет стоить гораздо больше, чем простой рейс. У меня вопрос, неужели в Эстонии нет бюджета на экстренные мероприятия? Рейс можно скоординировать с гражданами Латвии, Литвы, Финляндии“, - написала читательница Delfi, которая на данный момент вместе с семьей находится в Израиле.
МИД Эстонии пока никакой конкретной информации об эвакуации граждан нашей страны не публикует, заявив только, что "вопрос обсуждается“. На деле же выходит, что застрявшим в Израиле гражданам Эстонии приходится самостоятельно решать этот вопрос. Хотя Латвия и Литва своих граждан решили вывозить.
Так, например, в среду Литва организовала спецрейс из Израиля в Вильнюс для своих граждан, взял на борт еще несколько попросивших помощи латышей.
А вчера в МИД Латвии объявили, что на 16 октября назначен эвакуационный рейс airBaltic на 148 человек.
Редакции портала Delfi в Латвии, Литве и Эстонии отследили, как руководства этих стран по-разному реагируют и организуют акции спасения для своих граждан, застрявших в стране с военным положением и ежедневно наблюдающих полет сотен снарядов над домами.
Эстония: неразбериха, но эвакуация обсуждается
По данным МИД Эстонии, В Израиле постоянно проживают около 900 граждан ЭР. Из тех, кто уведомил МИД о своем пребывании в Израиле, 19 - нашли способ покинуть Израиль самостоятельно, а 42 человека пока не смогли это сделать.