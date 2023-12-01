Праздник к нам приходит | Рынки, елки, концерты и экскурсии: смотрите, какие мероприятия можно посетить на этих выходных

В Таллинне состоится торжественное открытие рождественского рынка на Ратушной площади. Рынок будет работать каждый день с 11:00 до 20:00 до 7 января 2024 года. Горячие напитки и еда предлагаются с воскресенья по четверг с 10:00 до 22:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 23:00 На большой сцене культурная программа будет представляться по пятницам и субботам с 17 до 19 часов и по воскресеньям с 12 до 14 часов. Домик Деда Мороза будет открыт каждый день с 12:00 до 18:00.