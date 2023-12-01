Праздник к нам приходит | Рынки, елки, концерты и экскурсии: смотрите, какие мероприятия можно посетить на этих выходных
Начинается самое сказочное время года - по всей Эстонии открываются рождественские рынки, огоньками сияют елки, а дома наполняются ароматами мандаринов и пипаркооков. Если же сидеть дома в эти дни совсем не хочется, то можно посетить одно из многочисленных праздничных мероприятий. А их очень много!
Пятница, 1 декабря
В Таллинне состоится торжественное открытие рождественского рынка на Ратушной площади. Рынок будет работать каждый день с 11:00 до 20:00 до 7 января 2024 года. Горячие напитки и еда предлагаются с воскресенья по четверг с 10:00 до 22:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 23:00 На большой сцене культурная программа будет представляться по пятницам и субботам с 17 до 19 часов и по воскресеньям с 12 до 14 часов. Домик Деда Мороза будет открыт каждый день с 12:00 до 18:00.
1 декабря в 18:00 в Таллинне на елке на Ратушной площади зажгутся огни. На торжественном открытии рождественского сезона выступит хор Valge Gospel с солистами Таней Михайловой-Саар и Оттем Лепландом.
1 декабря в Таллинне вновь открывается выставка Piparkoogimaania. В этом году тема выставки - "Кино“. Посмотреть удивительные экспонаты, приготовленные из пипаркооков можно каждый день с 11:00 до 18:00 в галерее дизайна и архитектуры по адресу Пярну мнт 6. выставка открыта каждый день (кроме 01.01.2024). Более подробно ЗДЕСЬ.
1 декабря в 16:00 состоится открытие рождественского рынка в квартале Ротерманни. Рынок будет работать до 6 января 2024, с 11:00 до 22:00 (кроме1 января 2024). Более подробно читайте ЗДЕСЬ.
1 декабря в парковых зонах Таллинна в рамках программы "Таллинн - зеленая столица“ можно увидеть световые инсталляции „Невероятно яркий“:
в 16:30 и 19:00 - в саду Команданди пройдет шоу "Вообрази“
в 17:00 и 19:30 - на горке Харью пройдет шоу "Тропа“
в 17:30 и 20:00 - в парке Хирве пройдет шоу "Лес"
в 18:00 и 20.30 - в Домском парке пройдет шоу "Цветение“
в 18:30 и 21:00 - на Башенной площади пройдет шоу "Земля“
Суббота, 2 декабря
2 декабря в 16:00 на улице Viru в Таллинне состоится представление "Ожившие окна“. Витрины магазинов превратятся в концертные площадки, откуда зазвучит как классическая музыка, так и джаз, и поп-музыка.
2 декабря в парковых зонах Таллинна в рамках программы "Таллинн - зеленая столица“ можно увидеть световые инсталляции „Дикий свет“:
в 16:30 и 19:00 - в саду Команданди пройдет шоу "Вообрази“
в 17:00 и 19:30 - на горке Харью пройдет шоу "Тропа“
в 17:30 и 20:00 - в парке Хирве пройдет шоу "Лес"
в 18:00 и 20.30 - в Домском парке пройдет шоу "Цветение“
в 18:30 и 21:00 - на Башенной площади пройдет шоу "Земля“
2 декабря в столичном районе Нымме пройдет благотворительная рождественская ярмарка (на улице Яама, на участке между поликлиникой и парком Нымме эма). Здесь можно будет приобрести товары ручной работы, а также продукты питания от местных производителей. Для самых маленьких будет открыт мини-зоопарк, где можно будет посмотреть зверей и покататься на пони.
2 декабря в Кадриоргском художественном музее пройдет семейный день „Рождество в дворце“. Вы сможете изготовить рождественские открытки и принять участие в игровом туре, знакомящем с рождественскими историями.В детской комнате музея детей ждут исторические костюмы, в которых можно сфотографироваться у рождественской елки. Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
С 12:00 до 15:00 мастер-класс про изготовлению открыток
В 13:00 детская программа "Самые дорогие подарки“ на русском языке
В 15:00 тематическая экскурсия "Рождество в искусстве“ на русском языке
2 декабря с 10:00 до 18:00 в Тартуском выставочном центре пройдет рождественский рынок. Здесь каждый сможет найти идеи для подарков, ведь торговцы представят большой выбор продуктов питания, напитков, органических продуктов, косметики, товаров для здоровья, а также изделия ручной работы, игрушки, одежду, украшения и книги.
2 декабря с 10:00 до 16:00 в замке Алатскиви пройдет Рождественский рынок. Залы на первом этаже замка снова станут местом продажи товаров рукоделия и рождественской еды. На втором этаже, в зале музея Тубина пройдут различные концерты. В подвале откроет свои двери кафе, ремесленные мастерские и игровая комната для детей.
2 декабря в 15:00 Нарвский музей приглашает принять участие в Рождественской программе „История одного подарка“. В преддверии Рождества всё вокруг наполняется предвкушением чудес, волшебства и, конечно, долгожданных подарков! А знаете ли вы откуда берет свое начало традиция дарить друг другу подарки именно на Рождество?Какие подарки были самыми первыми, и кто был их дарителем? Этой зимой в Нарвском замке расскажут истории подарков, прошедшие сквозь века, но сохранившие своё очарование, глубокий смысл и актуальность. Помимо увлекательных историй участников программы ожидают подвижные игры, представление кукольного театра, сладкие сувениры и согревающие зимними вечерами памятные подарки, сделанные своими руками в творческой мастерской. Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
Воскресенье, 3 декабря. 1 Адвент
3 декабря 12:00 в парке Меривялья в Таллинне откроется "Рождественская страна Пирита“. Посетителей ждет развлекательная программа, концерты и, конечно же, рождественский рынок, где можно будет купить рождественские подарки или подкрепиться глинтвейнов и традиционной рождественской уличной едой. Малышей будет ждать Дед Мороз.
3 декабря в 16:00 в Таллинне мэр города Михаил Кылварт и пробст Таллинна Яак Аус зажгут первую свечу Адвента на елке на Ратушной площади.
3 декабря в 12:00 в Таллинне состоится открытие "Рождественской страны“ в Иглупарке (Lennusadama 7, Tallinn). Посетителей ждут праздничный костер, горячие напитки, сладости, рождественская баня, катание на пони для детей. Рождественская страна будет работать до конца декабря с четверга по воскресенье (кроме 24 и 25 декабря). Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
3 декабря в музее церквы Нигулисте пройдет открытие наряженной елки. Прославившийся своими предметами декора и интерьерного дизайна производитель „Shishi“ украсит рождественскую ель для Нигулисте уже в седьмой раз. Согласно традиции, тематика рождественского декора до последнего момента останется в секрете. В 13:00 и 16:00 будет звучать органная музыка в исполнении известных органистов Тийта Кийка и Андреса Уйбо. Больше информации о рождественской программе музея церкви Нигулисте можно найти ЗДЕСЬ.
3 декабря в парковых зонах Таллинна в рамках программы "Таллинн - зеленая столица“ можно увидеть световые инсталляции „Дикий свет“:
в 16:30 и 19:00 - в саду Команданди пройдет шоу "Вообрази“
в 17:00 и 19:30 - на горке Харью пройдет шоу "Тропа“
в 17:30 и 20:00 - в парке Хирве пройдет шоу "Лес"
в 18:00 и 20.30 - в Домском парке пройдет шоу "Цветение“
в 18:30 и 21:00 - на Башенной площади пройдет шоу "Земля“
3 декабря в Тарту открывается рождественский рынок, он будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 до 7 января 2024. Сказочную атмосферу создадут роскошная елка, каток, карусели и небольшие стеклянные павильоны, где можно будет купить ароматный глинтвейн или оригинальный сувенир ручной работы.
3 декабря с 10:00 до 16:00 в Тартуском выставочном центре пройдет рождественский рынок. Здесь каждый сможет найти идеи для подарков, ведь торговцы представят большой выбор продуктов питания, напитков, органических продуктов, косметики, товаров для здоровья, а также изделия ручной работы, игрушки, одежду, украшения и книги.
3 декабря в 15:00 Нарвский музей приглашает принять участие в Рождественской программе „История одного подарка“. В преддверии Рождества всё вокруг наполняется предвкушением чудес, волшебства и, конечно, долгожданных подарков! А знаете ли вы откуда берет свое начало традиция дарить друг другу подарки именно на Рождество?Какие подарки были самыми первыми, и кто был их дарителем? Этой зимой в Нарвском замке расскажут истории подарков, прошедшие сквозь века, но сохранившие своё очарование, глубокий смысл и актуальность. Помимо увлекательных историй участников программы ожидают подвижные игры, представление кукольного театра, сладкие сувениры и согревающие зимними вечерами памятные подарки, сделанные своими руками в творческой мастерской. Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.
3 декабря в Курессааре открывается рождественский рынок. Рынок будет работать с 14:00 до 19:00.
О рождественских рынках 2023 года в разных уголках Эстонии можно прочитать ЗДЕСЬ.