ФОТО | Спешите видеть: в Тухала раньше обычного закипел Ведьмин колодец

Согласно народным поверьям, Ведьмин колодец начинает кипеть, когда в нем парятся тухалаские ведьмы.

Этот временный карстовый источник — часть подземной реки, протекающей через карстовый участок Тухала, расположенный на территории природного заповедника Набала-Тухала. В период половодья вода поднимается на поверхность земли, и колодец начинает „кипеть“, выбрасывая около 100 литров воды в секунду, в то время как объем течения реки составляет как минимум 5000 литров в секунду. Такую первобытную картину кипящего колодца можно наблюдать в течение периода от одного дня до трех недель.

Ведьмин колодец — это не артезианский колодец, это уникальное природное явление в масштабах всей Европы — напор воды здесь образуется в подземной реке. Глубина колодца составляет 2,4 метра. Из-за своего болотного происхождения вода имеет коричневатый оттенок.



Еще в минувшее воскресенье вода в колодце только-только начала подниматься. Через сутки, в понедельник, вода уже выливалась за края колодца. Как говорят эксперты, пик "бурления" колодца придется на вечер вторника и среду.



Ведьмин колодец в Тухала бурлит не каждый год. В прошлом году это невероятное зрелище можно было увидеть в апреле, обычно длится оно от одного дня до трех недель. Глубина колодца - 2,4 м, из-за болотного происхождения вода имеет слегка коричневатый оттенок.