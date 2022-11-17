Из Таллинна в Таиланд: как променять стабильную работу на волонтерство в детском доме
Татьяна родом из Эстонии. Много лет она проработала инженером на заводе, но в какой-то момент поняла, что хочет что-то в своей жизни поменять. Сначала она поехала недалеко, в Европу: начала с Ирландии, потом полгода жила в Лондоне. Ей понравилось, но девушка почувствовала, что пора двигаться дальше.
"С сентября я живу и работаю в детском доме в Таиланде в небольшом городке на границе с Мьянмой (Бирмой). Здесь обеспечивают жильем, едой, одеждой, медицинским обслуживанием, образованием и комфортом более 140 детей и обездоленных молодых матерей, которые спасаются от нарушений прав человека, преследований и торговли людьми. Баан Унрак, что переводится как „Дом радости“, предлагает им убежище и возможности для достижения самодостаточного будущего“, - рассказывает Татьяна.
"Заведует детским домом йогическая монахиня из Италии. Все зовут ее Диди (старшая сестра), а дети часто называют мамой. Под ее пристальным, но любящим взором все, от мала до велика, усваивают нравственные принципы и учатся жить соответственно.
Важный урок, который усваивают наши воспитанники – это забота об окружающих. Раз в месяц дети из Баан Унрак грузят в кузов рис и продуктовые наборы и отправляются в труднодоступные уголки джунглей. Туда, где спрятались покосившиеся хижины тех, для кого каждое зернышко риса на вес золота. Здорово видеть, с какой радостью ребята шлепают по размытым тропинкам, чтобы доставить очередной мешок риса.
Дети здесь регулярно медитируют, и это сразу заметно: атмосфера царит такая легкая, что чувствуешь себя дома. Мне даже не приходит в голову закрывать дверь в свою комнату! С ребятами очень легко найти общий язык, и даже не зная тайского и бирманского, на ломаном английском можно вместе с ними радоваться простой и прекрасной жизни.
Конечно, не все здесь так радужно, как хотелось бы. В сухой сезон, когда пересыхает озеро, в кранах не остается воды и мы ездим на реку, чтобы помыться и постирать одежду. Питьевая вода - особо острый вопрос. Сейчас в детском доме нет достаточной системы фильтрации, поэтому мы платим за каждый глоток воды.
Большинство подопечных не являются гражданами Таиланда, поэтому лишены всякой поддержки государства. Детский дом существует только на пожертвования и очень ограничен в ресурсах. Тем не менее, несмотря на все сложности, вот уже 32 года Баан Унрак дает приют и надежду тем, кому они нужнее всего.
Чем я занимаюсь: веду блог на странице детского дома, общаюсь с потенциальными волонтерами и спонсорами. Это моя основная работа, но я чувствую, что намного важнее – простое общение с детьми. Для них это не только практика английского, но и расширение кругозора. Они очень любознательные и задают много вопросов о жизни на другой стороне планеты. А для меня это бесценная возможность узнать их поближе, познакомиться с их мечтами и внутренним миром. Многие подростки хотят стать учителями, и у них есть такая возможность: Баан Унрак поддерживает своих целеустремленных выпускников даже после совершеннолетия, усердным студентам открыты все пути.
За год волонтерства я еще ни разу не пожалела о своем решении так кардинально изменить жизнь. Когда отдаешь все силы тому, чтобы помочь кому-то кроме себя и своего ближайшего круга, чувствуешь, что живешь по-настоящему. Впервые я действительно счастлива. У меня есть крыша над головой, еда, друзья и смысл вставать по утрам. Чего еще желать?“ - улыбаясь, говорит Татьяна.
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Больше о Баан Унрак можно узнать на странице: www.baanunrak.org