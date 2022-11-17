Из Таллинна в Таиланд: как променять стабильную работу на волонтерство в детском доме

"С сентября я живу и работаю в детском доме в Таиланде в небольшом городке на границе с Мьянмой (Бирмой). Здесь обеспечивают жильем, едой, одеждой, медицинским обслуживанием, образованием и комфортом более 140 детей и обездоленных молодых матерей, которые спасаются от нарушений прав человека, преследований и торговли людьми. Баан Унрак, что переводится как „Дом радости“, предлагает им убежище и возможности для достижения самодостаточного будущего“, - рассказывает Татьяна.

"Заведует детским домом йогическая монахиня из Италии. Все зовут ее Диди (старшая сестра), а дети часто называют мамой. Под ее пристальным, но любящим взором все, от мала до велика, усваивают нравственные принципы и учатся жить соответственно.

Важный урок, который усваивают наши воспитанники – это забота об окружающих. Раз в месяц дети из Баан Унрак грузят в кузов рис и продуктовые наборы и отправляются в труднодоступные уголки джунглей. Туда, где спрятались покосившиеся хижины тех, для кого каждое зернышко риса на вес золота. Здорово видеть, с какой радостью ребята шлепают по размытым тропинкам, чтобы доставить очередной мешок риса.

Дети здесь регулярно медитируют, и это сразу заметно: атмосфера царит такая легкая, что чувствуешь себя дома. Мне даже не приходит в голову закрывать дверь в свою комнату! С ребятами очень легко найти общий язык, и даже не зная тайского и бирманского, на ломаном английском можно вместе с ними радоваться простой и прекрасной жизни.

Конечно, не все здесь так радужно, как хотелось бы. В сухой сезон, когда пересыхает озеро, в кранах не остается воды и мы ездим на реку, чтобы помыться и постирать одежду. Питьевая вода - особо острый вопрос. Сейчас в детском доме нет достаточной системы фильтрации, поэтому мы платим за каждый глоток воды.